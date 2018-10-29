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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Памфилова предлагает законодательно регулировать агитацию в интернете

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нужно законодательно регулировать предвыборную агитацию в интернете.

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Источник: Reuters

«Сейчас интернет-пространство занимает огромную нишу, в том числе и при агитации. То есть, не запрещая, не уменьшая чьих бы то ни было прав, все-таки каким-то образом упорядочить законодательно», — сказала она на пленарном заседании научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра» (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что в этом направлении «пока у нас полный хаос, полная неразбериха».

Сейчас в России регулируется происходящее в печатных СМИ, теле- и радиоэфирах. «А интернет-пространство мы не регулируем, но к нам обращаются», — рассказала госпожа Памфилова, отметив, что сама «всегда за свободу интернет-пространства».

О том, какие еще вопросы поднимали на конференции «Выборы. Сегодня и завтра», читайте в материале «“Ъ”» «Центризбирком заинтересован в избирательном кодексе».

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