Памфилова предлагает законодательно регулировать агитацию в интернете
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нужно законодательно регулировать предвыборную агитацию в интернете.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нужно законодательно регулировать предвыборную агитацию в интернете.
«Сейчас
Сейчас в России регулируется происходящее в печатных СМИ, теле- и радиоэфирах. «А
О том, какие еще вопросы поднимали на конференции «Выборы. Сегодня и завтра», читайте в материале «“Ъ”» «Центризбирком заинтересован в избирательном кодексе».
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