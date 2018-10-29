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18:35 (мск), источник: Интерфакс

США направят дополнительно 5000 солдат на границу с Мексикой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Военные сохраняют право защищать себя, но задача физически препятствовать проникновению нелегалов на территорию США остается в ведении пограничников.

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Пентагон направит дополнительно 5000 военных на границу США с Мексикой, сообщает The Wall Street Journal.

Это значительное увеличение военного контингента, охраняющего границу, — на прошлой неделе речь шла о 800 солдатах, которых дополнительно направят на юг страны в связи с приближением каравана мигрантов.

По данным The WSJ, уже около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.
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Тысячи человек из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики направляются к территории США в надежде попасть в страну. Местные власти не стали останавливать поток людей, и американский президент Дональд Трамп пообещал лишить эти страны финансовой помощи.

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В апреле Трап специальным указом уже направлял силы национальной гвардии на границу с Мексикой, когда к США направлялась другая, далеко не столь масштабная группа мигрантов.

По словам президента США, он направляет военных охранять границу, пока не будет возведена стена, которая должна остановить поток нелегалов, прибывающих с территории Мексики.

По некоторым данным, отмечает The WSJ, сейчас уже около 2000 военных охраняют границу.

Как ранее сообщал CNN, чем именно будут заниматься военные, пока не уточняется. Вероятно, они будут работать вместе с погранслужбой, организовывать лагеря для пограничников, а также оказывать техническую помощь в защите границы — в том числе, материалами для сооружения пограничного заслона.

Военные имеют право защищать себя, но задача физически препятствовать проникновению нелегалов на территорию США остается в ведении пограничной службы.

К сожалению, похоже полиция и военные Мексики не способны остановить караван, который движется к южной границе Соединенных Штатов. В этой группе преступники и неизвестные выходцы с Ближнего Востока. Я предупредил погранслужбу и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Нужно менять законы!
Дональд Трамп
президент США
Трамп: стена на границе с Мексикой — гарант неприкосновенности США
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