Шойгу: выход США из ДРСМД повлечет серьезные последствия для Европы

Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы.

«Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — подчеркнул министр.