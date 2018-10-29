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19:26 (мск), источник: ТАСС

Шойгу: выход США из ДРСМД повлечет серьезные последствия для Европы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/ — Министр обороны РФ отметил, что было бы очень правильным более широкое обсуждение этого вопроса в рамках НАТО и ЕС.

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Источник: РИА "Новости"

Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы.
Сергей Шойгу
министр обороны РФ генерал армии

«Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — подчеркнул министр.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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