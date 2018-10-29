Российские чиновники поехали спасать Венесуэлу от кризиса

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Как сообщил агентству ТАСС официальный представитель министерства финансов Андрей Лавров, чиновники приехали по приглашению венесуэльской стороны.

«Просьба правительства Венесуэлы состояла в том, чтобы направить ответственных сотрудников российских министерств для обмена опытом в области проведения экономических реформ», — пояснил Лавров.

По его словам, от минфина в Каракас полетел замминистра финансов Сергей Сторчак. Также в Венесуэлу приехали представители российских минэкономразвития, центробанка, налоговой службы и казначейства.

На прошлой неделе посол Венесуэлы в России Карлос Фариа Тортоса сообщил агентству РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают возможность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в конце ноября.

25 октября агентство Блумберг сообщило, что Венесуэла успешно обходит наложенные на нее международные санкции с помощью российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк», который не попал под санкции.

По информации агентства, власти в Каракасе настойчиво призывают местные банки и компании проводить все международные платежи через этот банк. В частности, всем подрядчикам государственной нефтяной компании PDVSA рекомендовано открыть счета в «Моснарбанке», отмечает Блумберг.

Об оказании прямой финансовой помощи Венесуэле российские власти пока официально не заявляли. Банк ситуацию также не комментировал.

Накануне визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву 22—23 октября испанское информационное агентство «Эфе» сообщило, что он намерен обсудить вопрос об отношениях России с Венесуэлой и еще с двумя странами Латинской Америки.

«Он (Болтон) обсудит с Россией Никарагуа, Кубу и Венесуэлу. Мы не сможем добиться успеха на этом континенте, пока Россия продолжает сотрудничать с такими режимами, как эти», — цитирует агентство чиновника, попросившего не называть свое имя.

О том, поднимался ли этот вопрос на переговорах Болтона в Москве, СМИ не сообщали.

Венесуэла уже несколько лет не может выйти из глубокого экономического кризиса. В июле Международный валютный фонд заявил, что инфляция в стране по итогам 2018 года может оказаться на уровне миллиона процентов.

Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле похожа на положение в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце первого десятилетия 2000-х годов. Алехандро Вернер глава департамента МВФ по западному полушарию

Президент Мадуро, в свою очередь, называл финансовый кризис результатом «экономической войны», развязанной его противниками внутри страны и за рубежом.

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что считает неправильным любое вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

«Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле, а только думая, что слон самое большое и самое умное животное», — сказал он.