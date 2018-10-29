Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель летит в Киев: стала известна причина
Жуткие кадры: как выглядит дышащий лес
Вши, туберкулез, грибок: болезни, которые ждут вас в магазинах и на рынках
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Полина Диброва ждет четвертого ребенка
Сын Белоголовцева стал лауреатом престижного фестиваля
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Путин: Россия готова к новой военной операции
Убитые и раненные: Толпа приезжих устроили драку в центре города
Хабиб показал фото подаренной Кадыровым машины
Актер Збруев на церемонии прощания с Караченцовым (фото)
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12Наводнение на Кубани
20:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Российские чиновники поехали спасать Венесуэлу от кризиса

Чиновники сразу нескольких российских ведомств прибыли в Каракас для консультирования венесуэльских властей по выходу из экономического кризиса.

Наверх
Источник: GETTY IMAGES

Как сообщил агентству ТАСС официальный представитель министерства финансов Андрей Лавров, чиновники приехали по приглашению венесуэльской стороны.

«Просьба правительства Венесуэлы состояла в том, чтобы направить ответственных сотрудников российских министерств для обмена опытом в области проведения экономических реформ», — пояснил Лавров.

Новость
Курица за 14 млн боливаров: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях

По его словам, от минфина в Каракас полетел замминистра финансов Сергей Сторчак. Также в Венесуэлу приехали представители российских минэкономразвития, центробанка, налоговой службы и казначейства.

На прошлой неделе посол Венесуэлы в России Карлос Фариа Тортоса сообщил агентству РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают возможность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в конце ноября.

25 октября агентство Блумберг сообщило, что Венесуэла успешно обходит наложенные на нее международные санкции с помощью российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк», который не попал под санкции.

По информации агентства, власти в Каракасе настойчиво призывают местные банки и компании проводить все международные платежи через этот банк. В частности, всем подрядчикам государственной нефтяной компании PDVSA рекомендовано открыть счета в «Моснарбанке», отмечает Блумберг.

Об оказании прямой финансовой помощи Венесуэле российские власти пока официально не заявляли. Банк ситуацию также не комментировал.

Накануне визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву 22—23 октября испанское информационное агентство «Эфе» сообщило, что он намерен обсудить вопрос об отношениях России с Венесуэлой и еще с двумя странами Латинской Америки.

Новость
Офшоры и США: куда утекают деньги из России

«Он (Болтон) обсудит с Россией Никарагуа, Кубу и Венесуэлу. Мы не сможем добиться успеха на этом континенте, пока Россия продолжает сотрудничать с такими режимами, как эти», — цитирует агентство чиновника, попросившего не называть свое имя.

О том, поднимался ли этот вопрос на переговорах Болтона в Москве, СМИ не сообщали.

Венесуэла уже несколько лет не может выйти из глубокого экономического кризиса. В июле Международный валютный фонд заявил, что инфляция в стране по итогам 2018 года может оказаться на уровне миллиона процентов.

Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле похожа на положение в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце первого десятилетия 2000-х годов.
Алехандро Вернер
глава департамента МВФ по западному полушарию

Президент Мадуро, в свою очередь, называл финансовый кризис результатом «экономической войны», развязанной его противниками внутри страны и за рубежом.

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что считает неправильным любое вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

«Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле, а только думая, что слон самое большое и самое умное животное», — сказал он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Ангела Меркель уйдет с поста канцлера в 2021 году
Взрыв смертницы в центре Туниса: есть пострадавшие
США заблокировали создание арбитража по спору с Россией в ВТО
Основательница WWF в России погибла в Брянской области
Бывшая тайская королева красоты погибла с владельцем «Лестера»
Ученые назвали девять неизбежных признаков старения организма
Медведев готов ввести заградительные пошлины на топливо
Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета
Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
C дизайном от Xpander: новый Mitsubishi L200 показали на видео Тайское отделение японской компании (в Таиланде как раз собирают L200) показало короткий видеотизер, посвящённый новому пикапу
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Полина Диброва ждет четвертого ребенка Жена телеведущего прячет фигуру под объемной одеждой
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь