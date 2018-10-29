Хиллари Клинтон вновь хочет баллотироваться в президенты США

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«Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ», — заявила Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode.

Клинтон также добавила, что «собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ».

Ранее в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что «надеется» на то, что его побежденный соперник на президентских выборах-2016 кандидат от демократов Хиллари Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2020 году.