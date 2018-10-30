Трамп заявил, что хотел бы «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году

Ранее Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode заявила , что не исключает возможности вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. По словам экс-госсекретаря, она «собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ».

Мне она нравится. Мне нравятся все они (кандидаты от Демократической партии). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться (на выборах).

Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.