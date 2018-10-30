Пушков назвал главную ошибку Меркель
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал причиной заката политической карьеры Ангелы Меркель решение пустить в Германию беженцев и последовавший за этим миграционный кризис.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал причиной заката политической карьеры Ангелы Меркель решение пустить в Германию беженцев и последовавший за этим миграционный кризис.
Таким образом сенатор прокомментировал решение канцлера Германии покинуть пост главы
Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.
Также она отметила, что не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.