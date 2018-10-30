Пушков назвал главную ошибку Меркель

Источник: РИА Новости

Таким образом сенатор прокомментировал решение канцлера Германии покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не выдвигаться на выборах в 2021 году.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.