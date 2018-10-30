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05:24 (мск), источник: РИА Новости

Пушков назвал главную ошибку Меркель

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал причиной заката политической карьеры Ангелы Меркель решение пустить в Германию беженцев и последовавший за этим миграционный кризис.

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Источник: РИА Новости

Таким образом сенатор прокомментировал решение канцлера Германии покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не выдвигаться на выборах в 2021 году.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

Также она отметила, что не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Меркель решила освободить Германию от своей политической ауры
Во время загрузки произошла ошибка.
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