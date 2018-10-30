«Расист», «сексист» и «гомофоб». Чего ждать Бразилии от нового президента?
Во втором туре выборов президента Бразилии победил человек, которого называют расистом и женоненавистником. А некоторые опасаются, что он попытается вывести страну из БРИКС.
Во втором туре выборов президента Бразилии победил человек, которого называют расистом и женоненавистником. А некоторые опасаются, что он попытается вывести страну из БРИКС.
«Ненависть победила на выборах в Бразилии», — с такими заголовками в понедельник вышли многие мировые издания. Так они отреагировали на победу правого политика Жаира Болсонару. По ходу избирательной кампании оппоненты обвиняли его в фашизме, расизме, сексизме и гомофобии, но это не остановило 55% населения. Новый президент обещает вывести страну из экономического кризиса и уничтожить коррупцию. Кроме того, он планирует сменить и внешнеполитические ориентиры. Вместо Китая он хочет сблизиться с США, ЕС и Японией. Под вопросом и членство Бразилии в БРИКС.
После того, как поздней ночью 28 октября сомнений в победе Болсонару не осталось, его сторонники вывалили на улицы праздновать. Сам без пяти минут президент обратился к нации со словами благодарности и призывами сплотиться, подобно тому, как два года назад это сделал кумир Болсонару нынешний лидер США Дональд Трамп.
Сходные черты между этими двумя политиками действительно есть. Как и Трамп, Болсонару позиционирует себя в качестве консерватора. Как и американскому президенту, побеждать новому бразильскому лидеру пришлось в условиях жесточайшей конфронтации с прессой. «Бразилия готова выбрать лицемера» (New York Times), «Страх и ненависть в Бразилии» (Guardian), «Бразилия получила лицензию на ненависть» (El Pais) — вот лишь краткий перечень заголовков ведущих мировых СМИ.
Например, он последовательный противник однополых браков. В одном из своих выступлений он приравнял усыновление детей однополыми парами к педофилии.
Всю политическую карьеру Болсонару сопровождали скандалы. Например, он неоднократно выступал за введение в стране смертной казни и одобрительно отзывался о пытках в отношении наркоторговцев. Кроме того, Болсонару обвиняют в женоненавистничестве. В 2003 году
У меня пятеро сыновей: четверо родились мужчинами, в последнем случае я дал слабину — и получилась женщина.
Наконец, некоторые его высказывания носили отчетливый расистский оттенок. В апреле 2018 года он назвал жителей нескольких деревень, основанных потомками чернокожих рабов, «животными», которые «даже недостойны размножаться». Защитников прав чернокожих он требовал «вернуть в зоопарк».
Правда, последнее нисколько не помешало проголосовать за него многим темнокожим гражданам страны. Самые известные публичные сторонники нового президента — знаменитые бразильские футболисты, бывшие и нынешние, среди которых много темнокожих. Ривалдо, Кафу, Рональдиньо — все они снимались в агитационных роликах Болсонару и активно поддерживали его на собственных страницах в соцсетях.
«Болсонару стал президентом
В последние несколько лет там прокатилось несколько коррупционных скандалов. Одному президенту объявили импичмент. В Бразилии долгое время сохранялась политическая нестабильность. Нет ничего странного в том, что люди захотели стабильности, порядка.
По словам эксперта, деление на «левых» и «правых» в Бразилии очень условное. К примеру, Болсонару обещает освободить граждан с низкими и средними доходами от части налогов. Вряд ли он будет серьезно снижать и расходы на медицину и образование, которые были повышены при предыдущем президенте. «Скорее всего, по многим аспектам он продолжит политику действующего президента Мишела Темера», — считает Симонова. Это в том числе должно помочь ему сохранить симпатии населения.
Еще одна черта, которая роднит Болсонару с Трампом — его нелюбовь к Китаю. «Поднебесная» обосновалась в Бразилии еще в период президентства Дилмы Руссефф (2010−2016 гг.). За этот период китайские инвестиции в страну увеличились на 37%.
Пекин стал главным торговым партнером Бразилии, обогнав по этому показателю даже США. Болсонару считает, что китайцы экономически «оккупировали» его страну. Он пообещал бороться с китайским влиянием и налаживать отношения с западными странами, в первую очередь с США и Израилем.
Кроме того, он хочет сблизиться с Европой и Японией и «прекратить заигрывать с левыми режимами». После этого многие эксперты поспешили заявить, что под угрозой целостность БРИКС — экономический союз ведущих развивающихся экономик мира (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Впрочем, по словам Симоновой, никаких изменений в этом плане ждать не стоит.
Бразильские элиты всегда проводили внешнюю политику, свободную от «правой» или «левой» идеологии. Они руководствуются только своими интересами.
«К примеру, когда Россия ввела контрсанкции против Евросоюза, в качестве альтернативы мы обратили внимание на бразильский сельскохозяйственный рынок. Бразильцы тогда немедленно подняли цены на свои товары в несколько раз, — рассказывает эксперт. В целом внешняя политика Бразилии — это балансирование между Китаем, который вкладывает в страну много денег, и США. В последнее время крен в сторону Пекина стал чересчур большим, поэтому Болсонару это скорректирует. Но отказываться от китайских инвестиций он точно не планирует».
Из БРИКС Бразилия тоже выходить не будет, уверена Симонова — зачем ей отказываться от крупной международной платформы, дающей дополнительную возможность продвигать свои интересы? Тем более, что о России новый президент ничего плохого никогда не говорил. Впрочем, ничего хорошего тоже.