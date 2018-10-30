«Расист», «сексист» и «гомофоб». Чего ждать Бразилии от нового президента?

Источник: AP 2018

«Ненависть победила на выборах в Бразилии», — с такими заголовками в понедельник вышли многие мировые издания. Так они отреагировали на победу правого политика Жаира Болсонару. По ходу избирательной кампании оппоненты обвиняли его в фашизме, расизме, сексизме и гомофобии, но это не остановило 55% населения. Новый президент обещает вывести страну из экономического кризиса и уничтожить коррупцию. Кроме того, он планирует сменить и внешнеполитические ориентиры. Вместо Китая он хочет сблизиться с США, ЕС и Японией. Под вопросом и членство Бразилии в БРИКС.

Новый Трамп

После того, как поздней ночью 28 октября сомнений в победе Болсонару не осталось, его сторонники вывалили на улицы праздновать. Сам без пяти минут президент обратился к нации со словами благодарности и призывами сплотиться, подобно тому, как два года назад это сделал кумир Болсонару нынешний лидер США Дональд Трамп.

Сходные черты между этими двумя политиками действительно есть. Как и Трамп, Болсонару позиционирует себя в качестве консерватора. Как и американскому президенту, побеждать новому бразильскому лидеру пришлось в условиях жесточайшей конфронтации с прессой. «Бразилия готова выбрать лицемера» (New York Times), «Страх и ненависть в Бразилии» (Guardian), «Бразилия получила лицензию на ненависть» (El Pais) — вот лишь краткий перечень заголовков ведущих мировых СМИ.

Такую «любовь» либеральной прессы Болсонару заслужил своей позицией, которая сильно расходится с нынешними политическими трендами западных стран.

Например, он последовательный противник однополых браков. В одном из своих выступлений он приравнял усыновление детей однополыми парами к педофилии.

Всю политическую карьеру Болсонару сопровождали скандалы. Например, он неоднократно выступал за введение в стране смертной казни и одобрительно отзывался о пытках в отношении наркоторговцев. Кроме того, Болсонару обвиняют в женоненавистничестве. В 2003 году коллега-депутат Мария де Росарио назвала его «насильником». «Вас бы я никогда не изнасиловал. Вы этого не достойны», — ответил ей Болсонару.

У меня пятеро сыновей: четверо родились мужчинами, в последнем случае я дал слабину — и получилась женщина. Жаир Болсонару

Наконец, некоторые его высказывания носили отчетливый расистский оттенок. В апреле 2018 года он назвал жителей нескольких деревень, основанных потомками чернокожих рабов, «животными», которые «даже недостойны размножаться». Защитников прав чернокожих он требовал «вернуть в зоопарк».

Правда, последнее нисколько не помешало проголосовать за него многим темнокожим гражданам страны. Самые известные публичные сторонники нового президента — знаменитые бразильские футболисты, бывшие и нынешние, среди которых много темнокожих. Ривалдо, Кафу, Рональдиньо — все они снимались в агитационных роликах Болсонару и активно поддерживали его на собственных страницах в соцсетях. Из-за этих выборов Рональдиньо даже поссорился со своим бывшим клубом, «Барселоной». «Наши демократические идеалы не совпадают с тем, что мы слышали от этого кандидата», — заявили в испанском клубе и пообещали разорвать с бывшим игроком сотрудничество (Рональдиньо является глобальным послом клуба). Правда, пока они этого не сделали.

«Болсонару стал президентом из-за того, что у граждан накопилась усталость от правления “Трудовой партии”, которая возглавляет страну уже долгие годы», — сказала АиФ.ru руководитель Центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Симонова.

В последние несколько лет там прокатилось несколько коррупционных скандалов. Одному президенту объявили импичмент. В Бразилии долгое время сохранялась политическая нестабильность. Нет ничего странного в том, что люди захотели стабильности, порядка.

По словам эксперта, деление на «левых» и «правых» в Бразилии очень условное. К примеру, Болсонару обещает освободить граждан с низкими и средними доходами от части налогов. Вряд ли он будет серьезно снижать и расходы на медицину и образование, которые были повышены при предыдущем президенте. «Скорее всего, по многим аспектам он продолжит политику действующего президента Мишела Темера», — считает Симонова. Это в том числе должно помочь ему сохранить симпатии населения.

Что касается громких высказываний Болсонару, то это, по мнению эксперта, не более чем предвыборная риторика.

На выход из БРИКС?

Еще одна черта, которая роднит Болсонару с Трампом — его нелюбовь к Китаю. «Поднебесная» обосновалась в Бразилии еще в период президентства Дилмы Руссефф (2010−2016 гг.). За этот период китайские инвестиции в страну увеличились на 37%.

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Пекин стал главным торговым партнером Бразилии, обогнав по этому показателю даже США. Болсонару считает, что китайцы экономически «оккупировали» его страну. Он пообещал бороться с китайским влиянием и налаживать отношения с западными странами, в первую очередь с США и Израилем.

Кроме того, он хочет сблизиться с Европой и Японией и «прекратить заигрывать с левыми режимами». После этого многие эксперты поспешили заявить, что под угрозой целостность БРИКС — экономический союз ведущих развивающихся экономик мира (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Впрочем, по словам Симоновой, никаких изменений в этом плане ждать не стоит.

Бразильские элиты всегда проводили внешнюю политику, свободную от «правой» или «левой» идеологии. Они руководствуются только своими интересами.

«К примеру, когда Россия ввела контрсанкции против Евросоюза, в качестве альтернативы мы обратили внимание на бразильский сельскохозяйственный рынок. Бразильцы тогда немедленно подняли цены на свои товары в несколько раз, — рассказывает эксперт. В целом внешняя политика Бразилии — это балансирование между Китаем, который вкладывает в страну много денег, и США. В последнее время крен в сторону Пекина стал чересчур большим, поэтому Болсонару это скорректирует. Но отказываться от китайских инвестиций он точно не планирует».