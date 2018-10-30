Трамп поручил подготовить доклад о «нарушениях» Россией ДРСМД

Источник: AP 2018

«Властью, возложенной на меня в качестве президента Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, … настоящим я поручаю Государственному секретарю совместно с министрами финансов, обороны, торговли и директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», — говорится в поручении Трампа.

Раздел 1244 закона посвящен «комплексному ответу на нарушение Россией договора РСМД». Он, в частности, содержит положения о том, что Вашингтон имеет законное право приостановить действие договора до тех пор, пока Москва продолжит его нарушать.

Помимо этого, США должны предпринять необходимые действия, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению положений ДРСМД. Один из пунктов раздела посвящен тому, что Вашингтон имеет право на размещение дополнительных сил на территории Европы для защиты сил США и НАТО от российских наземных ракетных систем.