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11:35 (мск), источник: RNS

Трамп поручил подготовить доклад о «нарушениях» Россией ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепа, министерств торговли, финансов, обороны и директору Национальной разведки подготовить доклад о предполагаемых нарушениях Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Соответствующее распоряжение опубликовал журналистский пул Белого дома.

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Источник: AP 2018

«Властью, возложенной на меня в качестве президента Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, … настоящим я поручаю Государственному секретарю совместно с министрами финансов, обороны, торговли и директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», — говорится в поручении Трампа.

Раздел 1244 закона посвящен «комплексному ответу на нарушение Россией договора РСМД». Он, в частности, содержит положения о том, что Вашингтон имеет законное право приостановить действие договора до тех пор, пока Москва продолжит его нарушать.

Помимо этого, США должны предпринять необходимые действия, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению положений ДРСМД. Один из пунктов раздела посвящен тому, что Вашингтон имеет право на размещение дополнительных сил на территории Европы для защиты сил США и НАТО от российских наземных ракетных систем.

Ранее Трамп заявил о планах Вашингтона выйти из договора РСМД, который был заключен между СССР и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Он подразумевает запрет на использование баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом от 500 метров до 5,5 тыс. км.

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