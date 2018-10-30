«Она всегда исполняла свои обязанности с достоинством и хотела уйти так же»
Зарубежные СМИ — об уходе Ангелы Меркель с поста главы ХДС.
Зарубежные СМИ — об уходе Ангелы Меркель с поста главы ХДС.
29 октября на
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Канцлер Германии Ангела Меркель — фактический лидер Европейского союза, а на фоне самоустранения США — и всего западного либерализма. Объявленный ею уход в 2021 году делает будущее обоих неопределенным. С Британией, уже планирующей свой выход из ЕС, Меркель должна была одновременно решать задачу сохранения единства либеральных демократий континента, укрепления их слабых экономик, принятия беженцев, бегущих от войны в Сирии, и, что особенно важно, быть противовесом… воинственной России и все более влиятельного Китая.
Год назад, осознав, что под руководством Трампа США стали ненадежным партнером и вовсе перестали быть лидером, Меркель заявила, что европейцы должны взять их судьбу в свои руки.
Канцлер приняла сильное и благородное решение… С этим политическим шагом ХДС обретает новую надежду. В отличие от своего изрядно общипанного, но еще больше дезориентированного партнера по коалиции — СДПГ, у которого нет ни ярких идей, ни убедительных представителей, чтобы вести борьбу с усилением «зеленых». По сравнению с ними у ХДС есть выбор кандидатов. В течение одного только понедельника были поданы три заявления от крупных политических фигур.
У генерального секретаря ХДС Аннегрет
А потом ведь еще есть извечный соперник Меркель в прошлом Фридрих Мерц, которого она вытеснила с поста председателя ХДС/ХСС. Если ХДС захочет, он готов взять на себя ответственность, заявил он…
Она всегда исполняла свои обязанности, связанные с высоким положением, с достоинством и хотела уйти также с достоинством. «Какой вклад в нынешнюю ситуацию могу внести лично я для моей страны и моей партии?» — спросила она. Время открыть новую главу. Поэтому она больше не будет баллотироваться в председатели на партийном съезде в декабре.
И теперь важно в первую очередь обсудить это с разными частями самой партии. В переводе эти слова означают: важно выяснить, кто способен набрать большинство. Но в понедельник утром уже пошли слухи: Фридрих Мерц, бывший лидер фракции ХДС в Бундестаге, хочет выставить свою кандидатуру.
Лидеры, заранее объявляющие о своем уходе, всегда сталкиваются с риском стать «хромой уткой». Период заката госпожи Меркель явно сопряжен с таким риском, а это чревато серьезными последствиями для Германии и Европы. Правда, она сохраняет свою популярность в Германии, и у нее может хватить опыта и влияния, чтобы преодолеть эту традицию и продержаться еще три года. Однако декабрьские выборы нового председателя ХДС, как многие ожидают, обеспечат претендента на пост канцлера, который захочет себя проявить…
Она последовательно выступала за социальную рыночную модель в тот период, когда две ее главные опоры — социальная справедливость и крепкие финансы — подвергались серьезным испытаниям. Сильная экономика ее страны защищала многих немцев от тех проблем, которые испытали на себе другие страны. Но миграционный кризис 2015 года, в котором она заняла либеральную, прагматичную позицию, повлек за собой последствия, с которыми она не смогла справиться. Преемнику госпожи Меркель необходимо изучить не только ее сильные, но и слабые стороны, чтобы справиться с жизненно важной задачей возрождения уверенности на всем нашем объятом тревогой континенте.
Канцлер Германии Ангела Меркель скоро уйдет из власти в Германии. После нее остается разделенная давлением популистов страна и раздробленная, подпитываемая ксенофобией Европа. Пока за ее пост борются претенденты, становящиеся все более авторитарными правительства Венгрии, Чехии, Польши и Словакии выбирают общий путь — тот, которого преемнику Меркель следует избегать.
Заявление Меркель прозвучало на фоне политических неудач ее правоцентристской партии ХДС. В недавних выборах в землях Гессен и Бавария правящая коалиция пережила серьезные потери, что свидетельствует об утрате доверия избирателей.
Политика Меркель вызывала разочарование отказом реинвестировать налоговые поступления в важную инфраструктуру, она делала обещания по экологическим проблемам и не выполняла их, и, пожалуй, что самое важное, она не справилась с иммиграционным кризисом. Приняв в 2015—2016 годах в страну более 1,2 млн беженцев, Меркель не смогла сделать так, чтобы германский чиновничий аппарат, полиция и местные сообщества справились с прибавлением населения.