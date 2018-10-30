«Она всегда исполняла свои обязанности с достоинством и хотела уйти так же»

29 октября на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что уйдет из политики после окончания своего срока на этом посту в 2021 году. Также госпожа Меркель сообщила, что не будет в дальнейшем выдвигать кандидатуру на пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС), председателем которого была на протяжении 18 лет. Как на заявление Ангелы меркель отреагировали зарубежные СМИ — в подборке «Ъ».

Многие страны-члены ЕС не соглашались с ее политикой в отношении мигрантов, другие критиковали за приверженность жесткой экономии. Теперь Брюссель видит в постепенном уходе Ангелы Меркель возможность для новых начинаний… Многие в Польше, Венгрии и Италии едва ли заплачут, когда госпожа Меркель уйдет с поста канцлера. Многие политики в этих странах, увязших в финансовых кризисах, полагают политику Меркель по преодолению финансового кризиса в Греции, на Кипре, в Португалии, Испании, Ирландии и теперь Италии неверной, называя ее слишком жесткой, слишком ориентированной на меры жесткой экономии.

Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США)

Канцлер Германии Ангела Меркель — фактический лидер Европейского союза, а на фоне самоустранения США — и всего западного либерализма. Объявленный ею уход в 2021 году делает будущее обоих неопределенным. С Британией, уже планирующей свой выход из ЕС, Меркель должна была одновременно решать задачу сохранения единства либеральных демократий континента, укрепления их слабых экономик, принятия беженцев, бегущих от войны в Сирии, и, что особенно важно, быть противовесом… воинственной России и все более влиятельного Китая.

Год назад, осознав, что под руководством Трампа США стали ненадежным партнером и вовсе перестали быть лидером, Меркель заявила, что европейцы должны взять их судьбу в свои руки.

Она должна была поднять факел свободы и экономического либерализма, который когда-то несли американские президенты и который отбросил Дональд Трамп. Но она оказалась недостаточно сильной, чтобы поднять его…

Канцлер приняла сильное и благородное решение… С этим политическим шагом ХДС обретает новую надежду. В отличие от своего изрядно общипанного, но еще больше дезориентированного партнера по коалиции — СДПГ, у которого нет ни ярких идей, ни убедительных представителей, чтобы вести борьбу с усилением «зеленых». По сравнению с ними у ХДС есть выбор кандидатов. В течение одного только понедельника были поданы три заявления от крупных политических фигур.

У генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр партийная поддержка будет особенно значительной. Но будет ли с ней открыта новая глава? Или она слишком уж похожа на Меркель? Для контраста есть Йенс Шпан, который проявил себя консервативным оппонентом Меркель, с самого начала критикуя ее политику в отношении беженцев, а как министр здравоохранения он демонстрирует свою мягкую сторону, проявляя эмпатию и отстаивая важность социальных проектов…

А потом ведь еще есть извечный соперник Меркель в прошлом Фридрих Мерц, которого она вытеснила с поста председателя ХДС/ХСС. Если ХДС захочет, он готов взять на себя ответственность, заявил он…

Она всегда исполняла свои обязанности, связанные с высоким положением, с достоинством и хотела уйти также с достоинством. «Какой вклад в нынешнюю ситуацию могу внести лично я для моей страны и моей партии?» — спросила она. Время открыть новую главу. Поэтому она больше не будет баллотироваться в председатели на партийном съезде в декабре.

И теперь важно в первую очередь обсудить это с разными частями самой партии. В переводе эти слова означают: важно выяснить, кто способен набрать большинство. Но в понедельник утром уже пошли слухи: Фридрих Мерц, бывший лидер фракции ХДС в Бундестаге, хочет выставить свою кандидатуру.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Лидеры, заранее объявляющие о своем уходе, всегда сталкиваются с риском стать «хромой уткой». Период заката госпожи Меркель явно сопряжен с таким риском, а это чревато серьезными последствиями для Германии и Европы. Правда, она сохраняет свою популярность в Германии, и у нее может хватить опыта и влияния, чтобы преодолеть эту традицию и продержаться еще три года. Однако декабрьские выборы нового председателя ХДС, как многие ожидают, обеспечат претендента на пост канцлера, который захочет себя проявить…

Госпожа Меркель так долго доминировала в германской политике, что ее уход не может быть безболезненным.

Она последовательно выступала за социальную рыночную модель в тот период, когда две ее главные опоры — социальная справедливость и крепкие финансы — подвергались серьезным испытаниям. Сильная экономика ее страны защищала многих немцев от тех проблем, которые испытали на себе другие страны. Но миграционный кризис 2015 года, в котором она заняла либеральную, прагматичную позицию, повлек за собой последствия, с которыми она не смогла справиться. Преемнику госпожи Меркель необходимо изучить не только ее сильные, но и слабые стороны, чтобы справиться с жизненно важной задачей возрождения уверенности на всем нашем объятом тревогой континенте.

Канцлер Германии Ангела Меркель скоро уйдет из власти в Германии. После нее остается разделенная давлением популистов страна и раздробленная, подпитываемая ксенофобией Европа. Пока за ее пост борются претенденты, становящиеся все более авторитарными правительства Венгрии, Чехии, Польши и Словакии выбирают общий путь — тот, которого преемнику Меркель следует избегать.

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Заявление Меркель прозвучало на фоне политических неудач ее правоцентристской партии ХДС. В недавних выборах в землях Гессен и Бавария правящая коалиция пережила серьезные потери, что свидетельствует об утрате доверия избирателей.

Эта потеря доверия делает очевидным то, что критики предсказывали уже давно: Германии нужно новое руководство.