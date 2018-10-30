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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Конституционный суд Ингушетии не ушел с границы

Он отказался прекращать рассмотрение жалобы о соглашении с Чечней.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Конституционный суд (КС) Ингушетии отказал в прекращении производства по иску о признании незаконным скандального соглашения об установлении границы с Чечней, заключенного 26 сентября. В КС посчитали отзыв подписей двумя из 12 региональных депутатов-истцов недостаточным основанием для такого решения. Тем не менее сторонники соглашения уверены, что само разбирательство носит «скорее символический характер», так как решение по этому соглашению «изначально не было в компетенции КС».

По словам участников разбирательства, КС быстро принял решение о правомерности продолжения процесса. Судьи сочли, что отзыв подписей двумя депутатами не является поводом для прекращения разбирательства. Кроме того, они отклонили и ходатайство об отводе председателя КС Аюпа Гагиева. «Но никакого решения по существу жалобы пока не вынесено», — сообщил собеседник «Ъ».

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Напомним, накануне стало известно, что депутаты собрания Яхъя Белхороев и Амирхан Толдиев, бывшие в числе 12 парламентариев-истцов, отозвали свои подписи под жалобой. Также поступили жители граничащего с Чечней Сунженского района Ингушетии Хусен и Адам Евлоевы.

В аппарате заксобрания это сочли основанием для прекращения разбирательства, так как жалующихся депутатов осталось десять при минимально необходимых для иска 11 подписях. Оставшиеся истцы были уверены, что заседание легитимно, так как на момент начала разбирательства «все 12 депутатов были на месте».

Жалобы в КС были направлены еще 17 октября, на следующий день после того, как соглашение о границе вступило в силу. Против договора, подписанного 26 сентября главами Ингушетии и Чечни Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, с 4 по 16 октября в центре Магаса проходил круглосуточный митинг.

Противники соглашения в Ингушетии считают, что у республики «незаконно забрали в пользу Чечни большой кусок территории». В администрации господина Евкурова это всегда отвергали.
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Конфликт пыталось погасить не только руководство республики, но и федеральные структуры, включая полпреда президента в СКФО Александра Матовникова и главу управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Но противостояние, хоть и не в такой активной форме, продолжается до сих пор.

Сторонники соглашения уверены, что разбирательство в КС «изначально носит скорее символический характер». «С правовой точки зрения к самому факту этого процесса есть много вопросов. Во-первых, КС имеет право рассматривать только законы, еще не вступившие в силу. А жалоба, как известно, была подана на следующий день после вступления соглашения в силу. Кроме того, это не внутренний закон Ингушетии, это договор между двумя регионами. И если уж его где и оспаривать, то в КС РФ», — сказал источник «Ъ», близкий к региональной власти.

Всеволод Инютин

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