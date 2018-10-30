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14:34 (мск), источник: Интерфакс

Трамп собрался отменить гражданство по праву рождения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп собирается издать указ, который отменит право на получение американского гражданства по рождению для детей мигрантов, сообщает во вторник издание Axios.

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Источник: AP 2018

«Мы — единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и этот ребенок автоматически становится гражданином со всеми соответствующими привилегиями», — заявил Трамп в интервью, которое позже выйдет полностью на канале HBO. «Это смешно, просто смешно. И должно прекратиться».

14-я поправка к американской Конституции гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

На вопрос о том, как он собирается обойти основной закон, Трамп заявил: «Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно».

По словам Трампа, для этого будет достаточно президентского указа.

Он пояснил, что уже обсуждал свою инициатаву с советниками.

«Он (указ — ИФ) в разработке. Это (отмена гражданства по праву рождения — ИФ) случится», — заявил Трамп.

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