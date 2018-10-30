Трамп собрался отменить гражданство по праву рождения

Источник: AP 2018

«Мы — единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и этот ребенок автоматически становится гражданином со всеми соответствующими привилегиями», — заявил Трамп в интервью, которое позже выйдет полностью на канале HBO. «Это смешно, просто смешно. И должно прекратиться».

14-я поправка к американской Конституции гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

На вопрос о том, как он собирается обойти основной закон, Трамп заявил: «Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно».

По словам Трампа, для этого будет достаточно президентского указа.

Он пояснил, что уже обсуждал свою инициатаву с советниками.