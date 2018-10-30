Путин рассказал, каким видит успешное развитие избирательной системы России

«Наша избирательная система постоянно совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе, либо в России в целом», — сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.