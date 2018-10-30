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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, каким видит успешное развитие избирательной системы России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Избирательная система РФ постоянно совершенствуется, но при этом любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности выборов, заявил президент России Владимир Путин.

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Источник: РИА Новости

«Наша избирательная система постоянно совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе, либо в России в целом», — сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

При этом любые изменения в избирательной системе должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности всего выборного процесса, его независимости от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств.
Владимир Путин
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