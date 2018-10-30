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18:52 (мск), источник: Интерфакс

Евкуров заявил, что КС Ингушетии не может отменить соглашение о границе с Чечней

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Конституционный суд России должен проверить компетентность КС республики по закону о границе между Ингушетией и Чечней, считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

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Источник: РИА "Новости"
Поступила информация, что Конституционный суд региона принял решение об отмене закона об утверждении соглашения об установлении границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу.
Юнус-Бек Евкуров
глава Ингушетии

«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации», — отметил он.

Конституционный суд Ингушетии во вторник огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

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