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20:30 (мск), источник: Интерфакс

Санкции РФ против Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Источник пообещал, что черный список заинтересует простых украинцев.

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Источник: AP 2018

В правительстве РФ завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины, сообщил источник в кабинете министров России.

Он подчеркнул, что эти меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц. Источник заверил, что в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины».

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По его словам, украинцы «увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован», — сказал источник.

22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Специальные экономические меры должны действовать против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает правительству РФ определить перечень этих лиц, а также само содержание «специальных мер».

Позже премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что будут заблокированы активы граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, а также окажутся под запретом поставки определенных категорий украинских товаров.

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