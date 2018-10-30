Санкции РФ против Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц

Источник: AP 2018

В правительстве РФ завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины, сообщил источник в кабинете министров России.

Он подчеркнул, что эти меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц. Источник заверил, что в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины».

Читайте также Как Украина вводила санкции против России

По его словам, украинцы «увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован», — сказал источник.

22 октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Специальные экономические меры должны действовать против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает правительству РФ определить перечень этих лиц, а также само содержание «специальных мер».