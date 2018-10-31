Масштабные учения НАТО в Норвегии. Фото
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них принимают участие более 45 тысяч военнослужащих из 31 страны.
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них принимают участие более 45 тысяч военнослужащих из 31 страны.
Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.
Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.
В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.
Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.
Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.
Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.
Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».
В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками.
Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.
Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии.
Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.
Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.
Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.
Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена.
Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.
Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии.
Вертолет Cougar ВВС Нидерландов.
Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.
В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.
Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.