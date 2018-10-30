Тимошенко хочет получить от России €100 млрд компенсации за Крым

Бывшая председатель украинского правительства и нынешний лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко презентовала свою «Новую стратегию мира и безопасности», в которой, в частности, содержится предложение потребовать от России €100 млрд компенсации за «все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации».
«Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — приводится заявление политика на сайте партии.
Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов якобы причинения вреда конкретным гражданам Украины, что позволит украинским военным, получившим ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от «страны-агрессора».
«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против
В ответ на это член комитет Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов указал, что громкие заявления Тимошенко о финансовых претензиях к России обусловлены началом предвыборной президентской гонки на Украине, передает ФАН.
«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться», — добавил сенатор.
«И любой торг на этот счет не уместен», — резюмировал парламентарий.
Тремя неделями ранее Киев объявил о намерении потребовать от Москвы компенсацию также и за прокладку нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2». Главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации.
Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещением ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы СП-2 и простоя газотранспортной системы страны. Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».
В прошлом месяце Апелляционный суд Киева арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине. Решение было принято по заявлению об обеспечении иска бывшего председателя правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.
После вхождения полуострова в состав России они заявили о потере своих активов. Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации за это недвижимое имущество.
В мае нынешнего года постоянная палата Третейского суда в Гааге объявила, что арбитраж вынес «единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков».
Вскоре
Впрочем, Украина не единственная страна, требующая от России компенсаций по каким бы то ни было поводам. Так, в Эстонии комиссия оценила ущерб, который понесла страна в результате «советской оккупации», в 89 млрд руб., что составляет €1,2 млрд по современному курсу. Об этом сообщал Минюст страны.
Согласно имеющейся информации,
По данным ведомства, Эстония также потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды, а от принудительной коллективизации пострадало сельское хозяйство.
По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, потери, связанные с разрушением культуры, образования и свободного общества, нельзя измерить в деньгах, но работу по оценке причиненного ущерба нужно продолжать.
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