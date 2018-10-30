Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель летит в Киев: стала известна причина
При покупке зимней резины россияне не ориентируются на погоду
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Описан единственный способ сохранить зелень свежей надолго
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
"Они многое поняли": эксперт об атаке дронов США на "Хмеймим"
Страшнейшая для Киева санкция: что рассказали в РФ
Навка с мужем, Шпица и Розанова на премьере «Крымского моста»
Младшая дочь Михалкова представила свой первый фильм
Валит густой дым: в Москве горит гостиница "Останкино"
Богдасаров восхищен своей новой спутницей - СМИ
Феноменально похудевшая Миддлтон в узких джинсах сыграла в теннис
50-летняя Екатерина Стриженова нашла альтернативу пластике
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
Актриса полностью обнажилась, подражая маме
Массовый бунт в омской тюрьме, более 20 жертв
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
8Рим завалило льдом
30 октября, источник: Газета.Ру

Тимошенко хочет получить от России €100 млрд компенсации за Крым

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко предложила украинцам подать иски против России в Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. По ее заверению, общая сумма требований должна составить €100 млрд компенсаций. В российском парламенте указали на спекулятивный характер заявления Тимошенко и напомнили про приближающиеся выборы на Украине.

Наверх
Источник: Reuters

Бывшая председатель украинского правительства и нынешний лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко презентовала свою «Новую стратегию мира и безопасности», в которой, в частности, содержится предложение потребовать от России €100 млрд компенсации за «все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации».

«Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — приводится заявление политика на сайте партии.

По мнению Тимошенко, украинская дипломатия должна активно отстаивать «нарушенные Россией права Украины и ее граждан» в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов якобы причинения вреда конкретным гражданам Украины, что позволит украинским военным, получившим ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от «страны-агрессора».

Читайте также
Воинствующий митрополитизм

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практике ЕСПЧ, превысит евро 100 миллиардов. Таков масштаб компенсаций нашим гражданам за изуродованные жизни», — отметила политик.

В ответ на это член комитет Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов указал, что громкие заявления Тимошенко о финансовых претензиях к России обусловлены началом предвыборной президентской гонки на Украине, передает ФАН.

«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться», — добавил сенатор.

Он также подчеркнул, что разговоры о статусе Крыма не имеют никакого смысла, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

«И любой торг на этот счет не уместен», — резюмировал парламентарий.

Тремя неделями ранее Киев объявил о намерении потребовать от Москвы компенсацию также и за прокладку нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2». Главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации.

Читайте также
Как Украина вводила санкции против России

Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещением ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы СП-2 и простоя газотранспортной системы страны. Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».

В прошлом месяце Апелляционный суд Киева арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине. Решение было принято по заявлению об обеспечении иска бывшего председателя правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.

После вхождения полуострова в состав России они заявили о потере своих активов. Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации за это недвижимое имущество.

В мае нынешнего года постоянная палата Третейского суда в Гааге объявила, что арбитраж вынес «единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков».

Суд присудил компенсации ряду украинских компаний, которые потеряли свои активы в Крыму. Речь идет о сумме $159 млн: $130 млн оценочных убытков, проценты в размере примерно $20 млн, а также судебные расходы.

Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва не была представлена на этом судебном процессе. По его словам, Россия не является стороной процесса по иску украинских компаний к российской стороне из-за утраченных активов в Крыму, передает НСН.

Видео
Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве

Впрочем, Украина не единственная страна, требующая от России компенсаций по каким бы то ни было поводам. Так, в Эстонии комиссия оценила ущерб, который понесла страна в результате «советской оккупации», в 89 млрд руб., что составляет €1,2 млрд по современному курсу. Об этом сообщал Минюст страны.

Согласно имеющейся информации, из-за репрессий погибли 49,5 тысяч человек, во время войны умерли 24,1 тысячи человек, еще 139,4 тысяч покинули территорию страны, а из-за потери ряда территорий численность населения сократилась на 213 тысяч человек.

По данным ведомства, Эстония также потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды, а от принудительной коллективизации пострадало сельское хозяйство.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, потери, связанные с разрушением культуры, образования и свободного общества, нельзя измерить в деньгах, но работу по оценке причиненного ущерба нужно продолжать.

 Суд отказался смягчить приговор ветерану труда за мак на огороде
Правительство попросили повысить цены на бензин на пять рублей
СМИ: Контрсанкции РФ против Украины коснутся 360 компаний
Самый богатый человек в истории резко обеднел
Миллионеры отказали России в хранении своих сбережений
В домах и на улице обнаружен высокий уровень нового загрязнителя
Паника в США: 80 лет самому знаменитому розыгрышу в истории
Итальянская мафия объявила награду за голову полицейской собаки
Спорт
В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших КХЛ на НХЛ Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
«Я паркуюсь, как дурак»: конкретные примеры (фото) «Asshole parking» — явление распространенное в любой стране. Но иногда возмущение и гнев уходят на второй план, остается лишь вопрос: как?
Кино
45-летняя Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой России Жена Андрея Кончаловского поделилась новостью в соцсетях
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Дети
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное» Александр дал откровенное интервью впервые за много лет (фото)
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь