Тимошенко хочет получить от России €100 млрд компенсации за Крым

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Бывшая председатель украинского правительства и нынешний лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко презентовала свою «Новую стратегию мира и безопасности», в которой, в частности, содержится предложение потребовать от России €100 млрд компенсации за «все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации».

«Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — приводится заявление политика на сайте партии.

По мнению Тимошенко, украинская дипломатия должна активно отстаивать «нарушенные Россией права Украины и ее граждан» в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов якобы причинения вреда конкретным гражданам Украины, что позволит украинским военным, получившим ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от «страны-агрессора».

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«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практике ЕСПЧ, превысит евро 100 миллиардов. Таков масштаб компенсаций нашим гражданам за изуродованные жизни», — отметила политик.

В ответ на это член комитет Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов указал, что громкие заявления Тимошенко о финансовых претензиях к России обусловлены началом предвыборной президентской гонки на Украине, передает ФАН.

«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться», — добавил сенатор.

Он также подчеркнул, что разговоры о статусе Крыма не имеют никакого смысла, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

«И любой торг на этот счет не уместен», — резюмировал парламентарий.

Тремя неделями ранее Киев объявил о намерении потребовать от Москвы компенсацию также и за прокладку нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2». Главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации.

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Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещением ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы СП-2 и простоя газотранспортной системы страны. Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».

В прошлом месяце Апелляционный суд Киева арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине. Решение было принято по заявлению об обеспечении иска бывшего председателя правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму.

После вхождения полуострова в состав России они заявили о потере своих активов. Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации за это недвижимое имущество.

В мае нынешнего года постоянная палата Третейского суда в Гааге объявила, что арбитраж вынес «единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков».

Суд присудил компенсации ряду украинских компаний, которые потеряли свои активы в Крыму. Речь идет о сумме $159 млн: $130 млн оценочных убытков, проценты в размере примерно $20 млн, а также судебные расходы.

Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва не была представлена на этом судебном процессе. По его словам, Россия не является стороной процесса по иску украинских компаний к российской стороне из-за утраченных активов в Крыму, передает НСН.

Впрочем, Украина не единственная страна, требующая от России компенсаций по каким бы то ни было поводам. Так, в Эстонии комиссия оценила ущерб, который понесла страна в результате «советской оккупации», в 89 млрд руб., что составляет €1,2 млрд по современному курсу. Об этом сообщал Минюст страны.

Согласно имеющейся информации, из-за репрессий погибли 49,5 тысяч человек, во время войны умерли 24,1 тысячи человек, еще 139,4 тысяч покинули территорию страны, а из-за потери ряда территорий численность населения сократилась на 213 тысяч человек.

По данным ведомства, Эстония также потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды, а от принудительной коллективизации пострадало сельское хозяйство.