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03:47 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона назвал бессмысленным для Ирана участие в сирийском конфликте

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что участие в сирийском конфликте не отвечает интересам Ирана. Об этом он заявил во вторник, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

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Источник: AP 2018

«Это бессмысленная война для граждан Ирана, нахождение в Сирии…, — утверждает глава Пентагона. — Это не сработает, они впустую используют большое количество ресурсов, которые вместо этого могли бы помочь народу Ирана».

По его словам, власти Ирана не принимали бы участие в этом конфликте, если бы «заботились о гражданах своей страны».

В конце мая министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. Как сообщил иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад, соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что США «проводят курс, направленный на подрыв стабильности на Ближнем Востоке и затягивание конфликта в Сирии путем поддержки террористических формирований». По его словам, эскалация угроз в адрес Дамаска со стороны США требует усиления взаимодействия между Сирией, Ираном и их союзниками.

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28 октября© Ньюстюб
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