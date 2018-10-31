Глава Пентагона назвал бессмысленным для Ирана участие в сирийском конфликте

«Это бессмысленная война для граждан Ирана, нахождение в Сирии…, — утверждает глава Пентагона. — Это не сработает, они впустую используют большое количество ресурсов, которые вместо этого могли бы помочь народу Ирана».
По его словам, власти Ирана не принимали бы участие в этом конфликте, если бы «заботились о гражданах своей страны».
В конце мая министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. Как сообщил иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад, соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников.
Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что США «проводят курс, направленный на подрыв стабильности на Ближнем Востоке и затягивание конфликта в Сирии путем поддержки террористических формирований». По его словам, эскалация угроз в адрес Дамаска со стороны США требует усиления взаимодействия между Сирией, Ираном и их союзниками.