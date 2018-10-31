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03:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-премьер Узбекистана лишился должности из-за издевательств над фермерами

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам сельского хозяйства Зойир Мирзаев лишился должности после того как заставлял мужчин стоять в канаве с холодной водой и бегать в мокрой одежде, наказывая их за неполитые пшеничные поля. Об этом сообщает «Радио Озодлик».

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Источник: Reuters

Мирзаев был обвинен «в совершении поступка, идущего вразрез с политикой президента». Президент страны Шавкат Мирзиеев снял его с поста вице-премьера через два дня после происшествия. Вместе с ним должности потеряли заместитель прокурора Ташкентской области и другие руководители региона.

Инцидент, в причастности к которому обвиняют чиновников, произошел 25 октября в Аккурганском районе Ташкентской области на территории фермерского хозяйства «Абдуносир Гулям». По словам очевидцев, шестерых мужчин заставили 45 минут стоять в холодной воде, а затем — бежать по улице в мокрой одежде. За происходящим наблюдал вице-премьер Мирзаев, а также областное и районное руководство.

Издание пишет, что бывшего вице-премьера уличили и в других проступках. Так, в тот же день он провел собрание, с которого местных чиновников и фермеров не выпускали в течение семи часов. По словам присутствующих, он оскорблял их за невыполнение плана. Кроме того, в соцсетях опубликовали еще одно фото, на котором мужчины стоят с камнями в руках. Такое наказание Мирзаев использовал во время визита в Бекабадский район Ташкентской области.

После инцидента в соцсетях организовали флешмоб #Ariqchallenge. Пользователи выкладывают фотографии, на которых они стоят в воде в знак протеста против издевательств над фермерами.

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