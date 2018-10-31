Вице-премьер Узбекистана лишился должности из-за издевательств над фермерами
Заместитель
Заместитель
Мирзаев был обвинен «в совершении поступка, идущего вразрез с политикой президента». Президент страны Шавкат Мирзиеев снял его с поста
Инцидент, в причастности к которому обвиняют чиновников, произошел 25 октября в Аккурганском районе Ташкентской области на территории фермерского хозяйства «Абдуносир Гулям». По словам очевидцев, шестерых мужчин заставили 45 минут стоять в холодной воде, а затем — бежать по улице в мокрой одежде. За происходящим наблюдал
Издание пишет, что бывшего
После инцидента в соцсетях организовали флешмоб #Ariqchallenge. Пользователи выкладывают фотографии, на которых они стоят в воде в знак протеста против издевательств над фермерами.