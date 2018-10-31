В Кремле сочли неполноценным доклад Human Rights Watch о насилии в российских семьях

Источник: AP 2018

«Любой эксперт скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин в такой стране, как РФ, можно, конечно, но он не может претендовать на доклад о ситуации в стране», — сказал Песков журналистам в среду.

Он назвал доклад «узкофрагментарным — скорее, это не доклад, а заметки о нескольких десятках конкретных случаев проявления (насилия) в России».

Безусловно, это является неприемлемым, это очень плохо. Надеемся, таких случаев будет меньше. Дмитрий Песков

Ранее Human Rights Watch опубликовал доклад, из которого следовало, что ситуация с домашним насилием в России стала гораздо хуже после декриминализации статьи о побоях в семье.

Новость Предложено новое объяснение домашнему насилию

Как сообщила исследователь HRW по России Юлия Горбунова на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса», по данным Росстата и Минздрава России 2012 года, каждая пятая женщина в РФ подвергается насилию со стороны мужа или партнера.

Она отметила, что, согласно статистике МВД, в России наблюдался стабильный рост насильственных преступлений в семье вплоть до 2017 года, после чего их количество упало практически в два раза. «И это, естественно, связано с декриминализацией», — сказала Горбунова.

Исследование организации проводилось с ноября 2017 по май 2018 года в нескольких регионах России, включая Москву, Московскую область, Петербург, Псков, Нижний Новгород, Владивосток, дистанционно в Екатеринбурге, Краснодаре и Тюмени. Города выбирались после консультации с организациями, которые оказывают помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Доклад основан на 69 интервью с пострадавшими от домашнего насилия, экспертами, практикующими адвокатами, сотрудниками общественных учреждений, российскими и зарубежными НКО, полицейскими и госслужащими.