Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
«Обнаженная» женщина озадачила покупателей в супермаркете
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Глава Архангельской назвал число жертв взрыва в здании ФСБ
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Настасья Самбурская посмеялась над молодыми мамами
Холодеет кровь: 5 картин с дурной славой, которые стоит знать
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
"В порно нет ничего плохого": бывшая монахиня стала порноактрисой
8 воров с ножами напали на бойца ММА и пострадали
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
Известно, кто погиб при взрыве около ФСБ - СМИ
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела - СМИ
Известную модель в США нашли возле помойки и в грязной одежде
В лесу задержали мужчину с полным рюкзаком золота
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
15:09 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле сочли неполноценным доклад Human Rights Watch о насилии в российских семьях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Доклад правозащитной организации Human Rights Watch о насилии в российских семьях базируется на беседе с десятками женщин, поэтому не может претендовать на полноценное исследование ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: AP 2018

«Любой эксперт скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин в такой стране, как РФ, можно, конечно, но он не может претендовать на доклад о ситуации в стране», — сказал Песков журналистам в среду.

Он назвал доклад «узкофрагментарным — скорее, это не доклад, а заметки о нескольких десятках конкретных случаев проявления (насилия) в России».

Безусловно, это является неприемлемым, это очень плохо. Надеемся, таких случаев будет меньше.
Дмитрий Песков

Ранее Human Rights Watch опубликовал доклад, из которого следовало, что ситуация с домашним насилием в России стала гораздо хуже после декриминализации статьи о побоях в семье.

Новость
Предложено новое объяснение домашнему насилию

Как сообщила исследователь HRW по России Юлия Горбунова на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса», по данным Росстата и Минздрава России 2012 года, каждая пятая женщина в РФ подвергается насилию со стороны мужа или партнера.

Она отметила, что, согласно статистике МВД, в России наблюдался стабильный рост насильственных преступлений в семье вплоть до 2017 года, после чего их количество упало практически в два раза. «И это, естественно, связано с декриминализацией», — сказала Горбунова.

Исследование организации проводилось с ноября 2017 по май 2018 года в нескольких регионах России, включая Москву, Московскую область, Петербург, Псков, Нижний Новгород, Владивосток, дистанционно в Екатеринбурге, Краснодаре и Тюмени. Города выбирались после консультации с организациями, которые оказывают помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Доклад основан на 69 интервью с пострадавшими от домашнего насилия, экспертами, практикующими адвокатами, сотрудниками общественных учреждений, российскими и зарубежными НКО, полицейскими и госслужащими.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Владимир Путин утвердил новую Концепцию миграционной политики
Россиян призвали сменить аналоговые телевизоры на цифровые
Медведев поставил компаниям ультиматум из-за роста цен на бензин
СК признал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске
Ученые получили таинственные радиосигналы из космоса
Чем завершился второй этап конкурса «Великие имена России»
Спорт
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера О перипетиях потенциального поединка, а также о том, зачем Нурмагомедову ввязываться в эту историю
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
В России начали выпуск обновлённого Nissan X-Trail На заводе Nissan под Санкт-Петербургом набирает обороты серийное производство нового Nissan X-Trail, которое стартовало 29 октября 2018 года
Кино
Александр Новиков проиграл суд «Первому каналу» Исполнитель требовал миллион евро в качестве компенсации за моральный ущерб, полученный в шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Как комбинировать разные напольные покрытия: 7 примеров
Горячие темы на «Детях»
Семицветик Докукорекалась или с жиру бешусь? Квартирный вопрос. 387
Надёна Детям- всё? 386
Ваше Величество Светская жизнь - 14 318
Рада Я Удочка или рыба? 248
Леди
Как выглядят российские звезды старше 50 на афишах и в жизни Когда дело касается афиш, некоторые звезды переходят грани разумного и превращают себя чуть ли не в другого человека.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь