Путин подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы».
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы».
«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников
«Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — отметил Путин. При этом он призвал «посмотреть, как она [концепция] работает на практике».
Прежняя редакция Концепции была утверждена президентом 8 июня 2012 года.
Глава государства также заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире. «Ситуация в мире не простая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами, в ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма», — отметил президент.
«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — заверил Путин.