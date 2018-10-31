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13:43 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал новую Концепцию государственной миграционной политики

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы».

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Источник: РИА "Новости"

«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», — пояснил он, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

«Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — отметил Путин. При этом он призвал «посмотреть, как она [концепция] работает на практике».

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Прежняя редакция Концепции была утверждена президентом 8 июня 2012 года.

Глава государства также заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире. «Ситуация в мире не простая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами, в ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма», — отметил президент.

«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — заверил Путин.

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