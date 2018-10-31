Владимир Путин утвердил новую Концепцию миграционной политики

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17-страничный документ опубликован на сайте Кремля. Он предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства. Миграционная политика, говорится в концепции, «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».

Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы. Действующая концепция (утверждена в 2012 году и должна была действовать до 2025 года) в нем объявляется утратившей силу. Указ предписывает правительству в трехмесячный срок представить план мероприятий по реализации концепции. Всем государственным органам рекомендуется в своей деятельности в сфере миграции «руководствоваться положениями концепции».

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В самом документе отмечается, что он определяет «цель, принципы, задачи и основные направления государственной миграционной политики». Отдельно указывается, что концепция разработана с учетом целого ряда стратегий, включая Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Целью обновленной миграционной политики объявлено создание в этой сфере ситуации, которая «способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода».

Это отличается от трех целей, сформулированных в прежнем варианте, где на первом месте значилось «обеспечение безопасности РФ, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны и говорилось о необходимости стабилизации и увеличения численности и содействия обеспечению потребности экономики в рабочей силе».

Отмечая, что основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство, документ называет миграционную политику вспомогательным средством решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем.

Документ ставит задачу создания благоприятного режима для «добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».

Отдельно в концепции говорится, что страна должна быть открыта для тех иностранцев, которые «не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей» и при этом «соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения».

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Согласно пункту 18 концепции, совершенствование миграционного законодательства должно привести к установлению «простых, понятных для граждан и исполнимых правил», отвечающих цели документа. Все это должно привести к снятию административных барьеров в этой сфере и «обусловленных ими издержек».

Для этого намечено совершенствовать правовые и организационные механизмы, которые должны обеспечить добровольное переселение в Россию соотечественников «и иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество», а также въезд и проживание в РФ иностранцев, желающих «развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи» и «способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать экономическому, социальному и культурному развитию России».

В разделе «Основные направления миграционной политики» перечислены конкретные задачи, которые должны упростить переселение в страну соотечественников и въезд иностранцев. Среди них упрощение въезда в РФ, включая оформление виз, а также получения права на проживание в стране, в том числе с целью работы здесь. Упростить планируется и процедуру приобретения российского гражданства.

Кроме того, должны быть скорректированы условия добровольного переселения востребованных специалистов. Среди них в концепции отдельно упомянуты научные и педагогические работники, врачи, инженеры, фермеры, предприниматели, инвесторы, выдающиеся деятели культуры и искусства.

При этом государство должно будет обеспечить поддержку российских организаций, «привлекающих таких лиц».

В территориях приоритетного заселения (в концепции их не перечисляют) должны будут концентрироваться финансовые ресурсы, предназначенные для содействия переселению туда соотечественников на постоянное место жительства.

Также планируется устранить «необоснованные административные барьеры и финансовые издержки», которые связаны с ввозом в Россию имущества, «включая объекты интеллектуальной собственности, средства производства и иные основные фонды».

Отдельный пункт документа предписывает всячески содействовать свободному перемещению «обучающихся, научных и педагогических работников». Для них должны обеспечиваться открытость России и быть создан комфортный режим въезда в страну, обучения и работы здесь. При этом для обучения российских граждан планируется привлекать преподавателей из иностранных вузов.

Миграция в концепции напрямую увязывается с качеством жизни в стране: «Характер и направление миграционных потоков, их влияние на российское общество, а также проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в местах пребывания, во многом определяются качеством жизни в РФ, доступностью для граждан социальных, образовательных, медицинских, культурных и иных услуг, состоянием правопорядка, степенью развитости транспортной, энергетической, телекоммуникационной и информационной инфраструктуры, уровнем занятости населения и благоустроенности общественных мест». Поэтому реализация концепции обуславливается необходимостью дальнейшего социально-экономического развития, развития промышленности, науки, инноваций, образования, здравоохранения и т. д.

Определять миграционную политику, согласно концепции, будет президент. Обе палаты парламента должны будут законодательно обеспечивать ее реализацию, а правительство координировать деятельность федеральных органов власти и ежегодно отчитываться перед главой государства о выполнении поставленных задач.