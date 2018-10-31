На конкурс президентских грантов в 2018 году подано рекордное число заявок

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«Во втором конкурсе в этом году у нас приняли участие объединения, некоммерческие организации из всех без исключения регионов Российской Федерации. На конкурс поступило 9 843 проекта, это новый рекорд», — сказал Кириенко (цитаты по «Интерфаксу») на заседании координационного комитета по грантам.

Суммарно на два конкурса 2018 г. подано 19 000 заявок по сравнению с 16 000 в прошлом году, несмотря более жёсткие требования этого года — от одной организации могла поступить лишь одна заявка.

По словам Кириенко, качество проектов улучшилось. «Предварительно в число победителей у нас попадает порядка 2022 некоммерческих организаций свыше проходного балла, с общим запросом 4,69 млрд руб.», — отметил Кириенко. Общий грантовый фонрд составляет 4,5 млрд руб. Но если эксперты одобрят предлагаемый проходной балл, то недостающие средства будут предоставлены победителям за счет экономии фонда на административных расходах.