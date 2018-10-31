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16:52 (мск), источник: Ведомости

На конкурс президентских грантов в 2018 году подано рекордное число заявок

На второй конкурс президентских грантов в 2018 г. поступило рекордное количество заявок, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Источник: Reuters

«Во втором конкурсе в этом году у нас приняли участие объединения, некоммерческие организации из всех без исключения регионов Российской Федерации. На конкурс поступило 9 843 проекта, это новый рекорд», — сказал Кириенко (цитаты по «Интерфаксу») на заседании координационного комитета по грантам.

Суммарно на два конкурса 2018 г. подано 19 000 заявок по сравнению с 16 000 в прошлом году, несмотря более жёсткие требования этого года — от одной организации могла поступить лишь одна заявка.

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По словам Кириенко, качество проектов улучшилось. «Предварительно в число победителей у нас попадает порядка 2022 некоммерческих организаций свыше проходного балла, с общим запросом 4,69 млрд руб.», — отметил Кириенко. Общий грантовый фонрд составляет 4,5 млрд руб. Но если эксперты одобрят предлагаемый проходной балл, то недостающие средства будут предоставлены победителям за счет экономии фонда на административных расходах.

Кириенко также рассказал об увеличении числа проектов с внешним софинансированием. По его данным, предварительный отбор прошли проекты, которые будут софинансированы за счет внешних источников почти на 70% или 3,265 млрд руб. Поддержка проектов из малых городов и сельской местности превысит 1,2 млрд руб., что также является рекордным показателем, сказал Кириенко. Замруководителя администрации обратил внимание, что «более половины победителей ранее не побеждали».

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