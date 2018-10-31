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17:04 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Представитель тейпа Ортсхой раскритиковал решение КС Ингушетии по договору о границе

«Я не знаю, на основании чего Конституционный суд Ингушетии принял такое решение», — заявил газете ВЗГЛЯД представитель самого крупного ингушского тейпа Ортсхой Салман Опиев, комментируя решение КС Ингушетии о признании неконституционным закона об утверждении границы с Чечней.

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Источник: РИА "Новости"

Представитель тейпа Ортсхой Салман Опиев сообщил, что большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе. «Лично для меня было безразлично, относятся эти земли к той или другой стороне. Все равно это место — наше родовое гнездо», — рассказал Опиев.

Он напомнил, что во времена Чечено-Ингушетии у представителей народов вообще не возникало вопросов по поводу принадлежности земли, которую участники митингов протестов считают частью Сунженского района.

Однако после разделения на две республики на приграничной территории появился чеченский таможенный пост. «Все, кто там проживают, знают, что там стоял чеченский пост. Пропускали только по документам. Это считалось чеченской территорией», — напомнил Опиев.

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Он раскритиковал решение Конституционного суда Ингушетии, который накануне признал закон об утверждении границы не соответствующим конституции республики, поскольку этот вердикт суд вынес без учета мнения самого многочисленного тейпа Ортсхой, который как раз и поддерживает соглашение. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уже пообещал обратиться в Конституционный суд РФ в связи с данным решением.

«Я не знаю, на основании чего Конституционный суд Ингушетии принял такое решение. Фактически все знают, что до пограничного поста была Республика Ингушетия», — подчеркнул Опиев.

Он также удивился позиции тех, кто остался недоволен соглашением. По его словам, в результате межевания Ингушетия получила больше земли, чем уступила. Что касается недовольных соглашением, которые проигнорировали позицию тейпа Ортсхой и не пригласили их на координационное совещание, то Опиев предположил, что они «не хотят знать правду» и главное для них — возможность критиковать Евкурова.

Он убежден, что основная проблема возникла из-за непонимания ситуации молодежью, которая считает, что Ингушетия якобы проиграла от пограничного соглашения с Чечней. «Они хотят убрать Евкурова. Но это их проблемы», — подытожил Салман Опиев.

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Напомним, договор о границе парламент Ингушетии ратифицировал 4 октября. В тот же день Евкуров подписал его. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

Отметим, что Ингушетия, благодаря соглашению о границе, даже приобрела территорию — несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. А на севере республики для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1890 гектаров.

Ортсхой — один из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы. Ортсхойцы, проживающий на приграничной территории, поддержал соглашение о границе. Однако недовольные соглашением проигнорировали позицию тейпа Ортсхой и не пригласили их на координационное совещание.

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