Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить мир в Донбассе

Источник: РИА Новости

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, прежде всего, три восточнославянских народа (украинцы, россияне и белорусы) должны сделать шаги по решению конфликта в Донбассе.

Там, где нет доверия между украинцами и россиянами, должен включиться третий брат… Если нет доверия по границе, 400 километров между РФ и Украиной в Донбассе, если она неприкрыта, Украина требует «отдайте нам границу», а Россия беспокоится, что там начнется резня, я предложил: я… обеспечу закрытие этой границы, но буду действовать только в рамках договоренностей России и Украины. Александр Лукашенко президент Белоруссии

«Я не могу прийти со своими правилами и уставом. Это было бы лучше, но этого не будет, поэтому пусть президенты договариваются и мне задачу ставят, я это сделаю, если это кому-то нужно», — продолжил Лукашенко.

Он отметил, что это же касается и возможности вовлечения Белоруссии в контроль за ситуацией во время выборов в Донбассе. «Давайте, определим, на каких принципах. И мы возьмемся… не за организацию (выборов — ред.): Украина сама организует, а мы обеспечим контроль в том плане, как договоримся», — сказал Лукашенко. Он добавил, что в Донбассе нужно провести выборы, чтобы «снять этот вопрос». «И когда люди увидят мир, они нам простят все», — подчеркнул Лукашенко.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.