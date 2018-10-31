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18:31 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить мир в Донбассе

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

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Источник: РИА Новости

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, прежде всего, три восточнославянских народа (украинцы, россияне и белорусы) должны сделать шаги по решению конфликта в Донбассе.

Там, где нет доверия между украинцами и россиянами, должен включиться третий брат… Если нет доверия по границе, 400 километров между РФ и Украиной в Донбассе, если она неприкрыта, Украина требует «отдайте нам границу», а Россия беспокоится, что там начнется резня, я предложил: я… обеспечу закрытие этой границы, но буду действовать только в рамках договоренностей России и Украины.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Я не могу прийти со своими правилами и уставом. Это было бы лучше, но этого не будет, поэтому пусть президенты договариваются и мне задачу ставят, я это сделаю, если это кому-то нужно», — продолжил Лукашенко.

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Он отметил, что это же касается и возможности вовлечения Белоруссии в контроль за ситуацией во время выборов в Донбассе. «Давайте, определим, на каких принципах. И мы возьмемся… не за организацию (выборов — ред.): Украина сама организует, а мы обеспечим контроль в том плане, как договоримся», — сказал Лукашенко. Он добавил, что в Донбассе нужно провести выборы, чтобы «снять этот вопрос». «И когда люди увидят мир, они нам простят все», — подчеркнул Лукашенко.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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