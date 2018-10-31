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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Судей Конституционного суда лишили представительских расходов

Президент Владимир Путин подписал указ о лишении судей Конституционного суда права на представительские расходы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 31 октября.

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Источник: РИА "Новости"

Также документом из другого регулирующего указа исключаются пункты, по которым в случае смерти судьи Конституционного суда членам его семьи предоставляется ежемесячное денежное содержание.

Ранее судьи Конституционного суда получали на представительские расходы пять минимальных размеров оплаты труда, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Представлять отчет о расходовании этих денег было не нужно.

28 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы обсудят возможность оплаты представительских расходов. Поводом для поднятия вопроса стала жалоба парламентария Веры Ганзя на нехватку заработной платы на помощь избирателям. Она посетовала, что у нее «от зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

К представительским расходам, к примеру, относятся затраты на проведение официальных приемов иностранных представителей, буфетного обслуживания, услуги переводчика.

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