Судей Конституционного суда лишили представительских расходов

Источник: РИА "Новости"

Также документом из другого регулирующего указа исключаются пункты, по которым в случае смерти судьи Конституционного суда членам его семьи предоставляется ежемесячное денежное содержание.

Ранее судьи Конституционного суда получали на представительские расходы пять минимальных размеров оплаты труда, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Представлять отчет о расходовании этих денег было не нужно.

28 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы обсудят возможность оплаты представительских расходов. Поводом для поднятия вопроса стала жалоба парламентария Веры Ганзя на нехватку заработной платы на помощь избирателям. Она посетовала, что у нее «от зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

К представительским расходам, к примеру, относятся затраты на проведение официальных приемов иностранных представителей, буфетного обслуживания, услуги переводчика.