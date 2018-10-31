США обвинили двух сотрудников китайских спецслужб в воровстве технологических секретов

Источник: U.S. Air Force

Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам министерства госбезопасности Китая — Чжа Жуну и Чай Мэну.

По версии американского ведомства, китайцы на протяжении пяти лет пытались взломать сети частных компаний (всего больше 10) и получить доступ к технологии двигателя — совместной американо-французской разработке. Кроме двух сотрудников спецслужб и хакеров, американцы предъявили обвинение двум инсайдерам во французской компании.

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Попытки взлома происходили в 2010—2015 годах. В Минюсте отметили, что хакерские атаки совпали по времени с разработкой похожего двигателя в Китае.

CNN отмечает, что местонахождение сотрудников китайских спецслужб не уточняется. Если они находятся в Китае, то маловероятно, что они предстанут перед судом, так как у Китая и США нет договора об экстрадиции.