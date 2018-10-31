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20:19 (мск), источник: RTVi

США обвинили двух сотрудников китайских спецслужб в воровстве технологических секретов

Власти США обвинили двух сотрудников китайских спецслужб и нескольких хакеров из КНР в попытке украсть технологию реактивного двигателя. Об этом 31 октября сообщает CNN.

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Источник: U.S. Air Force

Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам министерства госбезопасности Китая — Чжа Жуну и Чай Мэну.

По версии американского ведомства, китайцы на протяжении пяти лет пытались взломать сети частных компаний (всего больше 10) и получить доступ к технологии двигателя — совместной американо-французской разработке. Кроме двух сотрудников спецслужб и хакеров, американцы предъявили обвинение двум инсайдерам во французской компании.

Новость
Красная война

Попытки взлома происходили в 2010—2015 годах. В Минюсте отметили, что хакерские атаки совпали по времени с разработкой похожего двигателя в Китае.

CNN отмечает, что местонахождение сотрудников китайских спецслужб не уточняется. Если они находятся в Китае, то маловероятно, что они предстанут перед судом, так как у Китая и США нет договора об экстрадиции.

США удалось добиться экстрадиции высокопоставленного сотрудника министерства госбезопасности Китая Яньцзюнь Сюя, но не из Китая, а из Бельгии. Ему предъявили обвинения в экономическом шпионаже и попытке кражи технологий у американских аэрокосмических и авиационных компаний.

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