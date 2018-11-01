Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет

«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — цитирует господина Струтинского информагентство «Украинские новости». В связи с этим, добавил он, воздушное пространство будет закрыто с 1 по 4 ноября.

В декабре 2017 года Украина уже проводила подобные учения с ракетными стрельбами. Тогда страна объявила воздушные зоны над акваторией Черного моря в районе Крыма опасными для полета. Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с Россией.