Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет
Украина с 1 ноября закрывает воздушное пространство над Черным морем для испытания ракет под Херсоном, заявил спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.
Украина с 1 ноября закрывает воздушное пространство над Черным морем для испытания ракет под Херсоном, заявил спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.
«Завтра начнутся
В декабре 2017 года Украина уже проводила подобные учения с ракетными стрельбами. Тогда страна объявила воздушные зоны над акваторией Черного моря в районе Крыма опасными для полета. Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с Россией.