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04:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет

Украина с 1 ноября закрывает воздушное пространство над Черным морем для испытания ракет под Херсоном, заявил спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

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«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — цитирует господина Струтинского информагентство «Украинские новости». В связи с этим, добавил он, воздушное пространство будет закрыто с 1 по 4 ноября.

В декабре 2017 года Украина уже проводила подобные учения с ракетными стрельбами. Тогда страна объявила воздушные зоны над акваторией Черного моря в районе Крыма опасными для полета. Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с Россией.

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