Болтон заявил о краже Китаем российского оружия

Он отметил, что Китай «крадет» российские достижения в военной сфере так же, как они поступают со многими американскими продуктами.

«Россия продает передовые системы вооружения, а Китай пока их покупает. Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов — они воруют интеллектуальную собственность, копируют, повторяют», — сказал Болтон.

По его мнению, Китай сам скоро начнет продавать свои системы вооружения, причем по более низкой цене, чем Россия.