Пассажиров сняли с рейса из-за президента Туркменистана

Источник: РИА "Новости"

Новость Президент Туркмении зачитал рэп собственного сочинения вместе с внуком

По словам сотрудницы аэропорта, регистрацию прервали из-за поездки президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. «Примерно через час после начала регистрации рейс закрыли. Кто успел до этого, прошел, остальные остались. На вопрос почему ответили: “яшули летит”», — сказала она.

Официальной информации о том, совершал ли в тот день президент Туркменистана вылет из Ашхабада, нет.

Аналогичный случай произошел 20 июня 2018 года. Тогда десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс из-за близкого родственника президента Туркмении, который вынудил сотрудников компании снять всех пассажиров с рейса и улетел на этом самолете со своей семьей.