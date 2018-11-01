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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажиров сняли с рейса из-за президента Туркменистана

В аэропорту Ашхабада регистрация на рейсы, вылетавшие во Франкфурт и Париж, была прервана, и часть пассажиров не попала в самолет, который вылетел раньше установленного времени. Об этом сообщает Радио Азатлык со ссылкой на источники.

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Источник: РИА "Новости"
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По словам сотрудницы аэропорта, регистрацию прервали из-за поездки президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. «Примерно через час после начала регистрации рейс закрыли. Кто успел до этого, прошел, остальные остались. На вопрос почему ответили: “яшули летит”», — сказала она.

Официальной информации о том, совершал ли в тот день президент Туркменистана вылет из Ашхабада, нет.

Аналогичный случай произошел 20 июня 2018 года. Тогда десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс из-за близкого родственника президента Туркмении, который вынудил сотрудников компании снять всех пассажиров с рейса и улетел на этом самолете со своей семьей.

Около 160 человек ожидали другого самолета, который был подан только на следующий день.

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