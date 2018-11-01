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07:37 (мск), источник: BFM.ru

Индия расплатится за С-400 рублями. Чем интересен этот контракт?

Контракт на поставку индийцам зенитных ракетных комплексов заключен в российской валюте, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Как будут организованы расчеты по сделке и кто возьмет на себя валютные риски?

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15
фотографий
15
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Контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов был подписан в начале октября в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели. Американские санкции, наложенные на Китай из-за покупки российской военной техники и вооружений, индийцев не испугали.

В общей сложности Индия получит пять полковых комплектов С-400 почти за 5,5 млрд долларов. Как теперь выяснилось, рассчитываться будут в рублях.
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Как это можно организовать, объясняет председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин: «Большой проблемы нет, потому что, скорее всего, речь идет о бартере. Фактически под поставки со стороны России будут поставляться товары из Индии. Когда идет поставка с российской стороны в Индию, то эквивалент в рупиях депонируется в индийском банке, или если российский банк действует на территории Индии, то на его счете. И затем с этого счета идет оплата импорта из Индии в Россию, но в том случае, если, конечно, соответствующие компании договорились, что будут таким образом осуществлять импорт и получать расчеты».

Интересный момент: стоимость поставок ЗРК в Индию больше, чем годовой объем российского импорта из этой страны. В 2017-м Россия закупила у индийцев товаров примерно на 3 млрд долларов, а поставила вдвое больше. Рассчитывались в американской валюте. Но найти рубли, чтобы расплатиться за С-400, не составит труда. В конце концов, их можно просто купить за те же доллары.

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Про сам контракт известно лишь то, что он многолетний. В какой валюте зафиксирована цена, не сообщается, но можно предположить, что в долларах, так как это стандарт де-факто на мировом рынке вооружений. И если во время исполнения контракта курс рубля значительно изменится по сравнению с тем, что был на момент подписания договора, возникает вопрос: кто возьмет на себя валютные риски?

Сергей Хестанов доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС «Для многих контрактов, которые долго длятся, при большом времени исполнения предусматриваются специальные режимы определения валютного курса — либо на момент заключения контракта, либо на момент каких-то крупных отгрузок. Поэтому технически учесть эти вещи не очень сложно. Гораздо сложнее другое. Поскольку потратить рубли вне России или рупии вне Индии проблематично, то весьма вероятно, что там уже отобраны какие-то товары, которые встречно будут поставлены в ответ на нашу поставку. Гораздо интереснее момент выбора этих товаров, определение объема, ассортимента. Вот это, на мой взгляд, представляет гораздо большую интригу, чем валютные риски».

Причина, по которой Москва и Нью-Дели перешли на расчеты в нацвалютах за поставки российских вооружений, очевидна: США не составит труда заблокировать долларовые платежи.

Ранее СМИ сообщали, что Индия с апреля не платит России по оружейным контрактам из-за санкций, введенных против «Рособоронэкспорта». Правда, в начале октября в Москве заявляли, что нашли решение этой проблемы. Судя по словам вице-премьера Юрия Борисова, это расчеты в нацвалютах. Правда, в подробности российский чиновник вдаваться не стал.

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