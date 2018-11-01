Индия расплатится за С-400 рублями. Чем интересен этот контракт?
Контракт на поставку индийцам зенитных ракетных комплексов заключен в российской валюте, сообщил
Контракт на поставку индийцам зенитных ракетных комплексов заключен в российской валюте, сообщил
Контракт на поставку Индии
Как это можно организовать, объясняет председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин: «Большой проблемы нет, потому что, скорее всего, речь идет о бартере. Фактически под поставки со стороны России будут поставляться товары из Индии. Когда идет поставка с российской стороны в Индию, то эквивалент в рупиях депонируется в индийском банке, или если российский банк действует на территории Индии, то на его счете. И затем с этого счета идет оплата импорта из Индии в Россию, но в том случае, если, конечно, соответствующие компании договорились, что будут таким образом осуществлять импорт и получать расчеты».
Интересный момент: стоимость поставок ЗРК в Индию больше, чем годовой объем российского импорта из этой страны. В 2017-м Россия закупила у индийцев товаров примерно на 3 млрд долларов, а поставила вдвое больше. Рассчитывались в американской валюте. Но найти рубли, чтобы расплатиться за С-400, не составит труда. В конце концов, их можно просто купить за те же доллары.
Про сам контракт известно лишь то, что он многолетний. В какой валюте зафиксирована цена, не сообщается, но можно предположить, что в долларах, так как это стандарт
Сергей Хестанов доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС «Для многих контрактов, которые долго длятся, при большом времени исполнения предусматриваются специальные режимы определения валютного курса — либо на момент заключения контракта, либо на момент
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