Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат пожаловался на меню

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Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.

Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он.