Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Позиция Белоруссии по Крыму вызвала восторг на Западе
День жестянщика: как не повторить ошибок (видео)
Антон Макарский показал видео с новорожденной дочкой из роддома
Что заявил в суде отрубивший жене руки Грачев (видео)
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Алсу исполнила мечту девочки со сложным заболеванием
Бородина вспомнила, как учительница приклеила ей жвачку к волосам
Из-за бездействия врачей пенсионерка превратилась в живой труп
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
"В порно нет ничего плохого": бывшая монахиня стала порноактрисой
8 воров с ножами напали на бойца ММА и пострадали
Путин подписал закон о новом штрафе до 100 тыс. руб.
С 1 ноября для дачников введут новый штраф
Лицо напоминает маску: в Сети обсуждают новое фото Алентовой
СМИ: Студентка съела 5 блинов на скорость и умерла
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Как выглядят самые жуткие здания мира (фото)
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат пожаловался на меню

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондарено, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, передает РИА Новости.

Наверх
Источник: jairojehuel/СС0

Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.

Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он.

Ранее в октябре Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

 Что станет с Россией после отказа от доллара
Взрыв у здания ФСБ: реакция Кремля
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
Редактор журнала о еде уволился после шутки о веганах
Названы самые «аварийные» российские имена
Денег все меньше: что будет с зарплатами в 2019 году
Американские СМИ назвали следующую страну-жертву ИГ
Россия, Индия и Иран запустят альтернативу Суэцкому каналу
Спорт
Фильм ужасов для Аленичева: «Локомотив» снова разгромил «Енисей» Московский «Локомотив» без проблем во второй раз за четыре дня обыграл «Енисей»
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Как сделать суперкар из старой «Волги» (видео) Кому-то такие автомобили нравятся. Другие уверены, что ребята убили «Волгу». Смотрите видео и сами решайте!
Кино
Александр Новиков проиграл суд «Первому каналу» Исполнитель требовал миллион евро в качестве компенсации за моральный ущерб, полученный в шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
Почему россияне должны посетить в австрийский Зальцбург
Горячие темы на «Детях»
Семицветик Докукорекалась или с жиру бешусь? Квартирный вопрос. 695
Ирина Красавина Предлагаю небольшую игру 504
Ваше Величество Светская жизнь - 14 477
Божья Коровка Поэтический конкурс №8. Голосование 196
Леди
В гостях: как выглядит квартира Валерии и Иосифа Пригожина с царским интерьером Продумать богатый интерьер паре помог один из самых востребованных дизайнеров в мире
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь