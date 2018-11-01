Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины

Источник: РИА "Новости"

В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц, в частности, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, сын Петра Порошенко Алексей, Андрей Парубий, Юрий Луценко.

Новость Экономика Украины оказалась на уровне Эфиопии и КНДР

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Ранее Медведев говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». По мнению премьера, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жил под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.