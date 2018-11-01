Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Включение в российский санкционный список президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Включение в российский санкционный список президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил
«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — сказал он журналистам. «Это уже, скажем так,
Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но вместе с тем это вынужденная мера, ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной.
«Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией
Ранее в четверг
В соответствии с постановлением санкции введены в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины, они затронули, в частности, депутатов Верховной рады, крупных предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти, судей Конституционного суда Украины.
В санкционный список были включены глава МВД Украины Арсен Аваков,
Ограничительные меры предусматривают замораживание средств на счетах, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.
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