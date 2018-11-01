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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Включение в российский санкционный список президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — сказал он журналистам. «Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия не была инициатором санкционных действий в отношениях с Украиной, это ответ Москвы на «упражнения» Киева. «Вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ну вот, собственно, ответ не заставил себя ждать», — сказал Песков.

Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но вместе с тем это вынужденная мера, ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве, что позиция Украины после введения санкций со стороны РФ будет меняться.

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Как Украина вводила санкции против России

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на реализацию указа президента Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ».

Масштабные санкции

В соответствии с постановлением санкции введены в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины, они затронули, в частности, депутатов Верховной рады, крупных предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти, судей Конституционного суда Украины.

В санкционный список были включены глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-премьеры страны Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, бывший лидер «Правого сектора» (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый и старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей.

Ограничительные меры предусматривают замораживание средств на счетах, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

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