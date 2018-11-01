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14:55 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о попытках создания безликих протекторатов на постсоветском пространстве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин призвал противостоять попыткам отдельных государств создать управляемые «безликие протектораты» на постсоветском пространстве.

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Источник: AP 2018

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать, как разменную монету в своих интересах», — сказал Путин, выступая на Всемирном Русском народном соборе в Москве.

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Как отметил президент РФ, «с подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся во многих регионах планеты, в том числе и на постсоветском пространстве».

Путин заметил, что «при этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь».

«Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна. Но убежден, жизнь все расставит по своим местам, потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против права, справедливости и просто здравого смысла», — заявил президент РФ.

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