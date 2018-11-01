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18:22 (мск), источник: Интерфакс

В Великобритании открыто расследование в отношении спонсора кампании Brexit

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в четверг открыло расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса — основного спонсора кампании Brexit.

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«Наше расследование связано с предполагаемыми нарушениями в сфере избирательного права и некоторыми сопутствующими нарушениями», — говорится в заявлении, распространенном этим британским ведомством.

В агентстве отметили, что расследование коснется как самого Бэнкса, так и двух кампаний, которые он поддерживал — «Лучшее для страны» (Better for the Country) и кампании за выход Великобритании из ЕС (campaign group Leave.EU).

Национальное агентство по борьбе с преступностью также проведет расследование и в отношении главы кампании за выход Великобритании из ЕС Элизабет Билни.

В рамках расследования агентство намерено выяснить судьбу 2 млн фунтов стерлингов, которые, по некоторым данным, Бэнкс и его страховые компании направили на кампанию «Лучшее для страны», а также 6 млн фунтов стерлингов, которые сам Бэнкс передал кампании за выход Великобритании из ЕС.

В Избирательной комиссии Великобритании заявили, что существуют «резонные основания» подозревать, что Бэнкс не был истинным источником финансирования. «Мог быть совершен ряд уголовных преступлений», — отмечают в комиссии.

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