В Великобритании открыто расследование в отношении спонсора кампании Brexit

«Наше расследование связано с предполагаемыми нарушениями в сфере избирательного права и некоторыми сопутствующими нарушениями», — говорится в заявлении, распространенном этим британским ведомством.
В агентстве отметили, что расследование коснется как самого Бэнкса, так и двух кампаний, которые он поддерживал — «Лучшее для страны» (Better for the Country) и кампании за выход Великобритании из ЕС (campaign group Leave.EU).
Национальное агентство по борьбе с преступностью также проведет расследование и в отношении главы кампании за выход Великобритании из ЕС Элизабет Билни.
В рамках расследования агентство намерено выяснить судьбу 2 млн фунтов стерлингов, которые, по некоторым данным, Бэнкс и его страховые компании направили на кампанию «Лучшее для страны», а также 6 млн фунтов стерлингов, которые сам Бэнкс передал кампании за выход Великобритании из ЕС.
В Избирательной комиссии Великобритании заявили, что существуют «резонные основания» подозревать, что Бэнкс не был истинным источником финансирования. «Мог быть совершен ряд уголовных преступлений», — отмечают в комиссии.