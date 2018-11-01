В Великобритании открыто расследование в отношении спонсора кампании Brexit

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«Наше расследование связано с предполагаемыми нарушениями в сфере избирательного права и некоторыми сопутствующими нарушениями», — говорится в заявлении, распространенном этим британским ведомством.

В агентстве отметили, что расследование коснется как самого Бэнкса, так и двух кампаний, которые он поддерживал — «Лучшее для страны» (Better for the Country) и кампании за выход Великобритании из ЕС (campaign group Leave.EU).

Национальное агентство по борьбе с преступностью также проведет расследование и в отношении главы кампании за выход Великобритании из ЕС Элизабет Билни.

В рамках расследования агентство намерено выяснить судьбу 2 млн фунтов стерлингов, которые, по некоторым данным, Бэнкс и его страховые компании направили на кампанию «Лучшее для страны», а также 6 млн фунтов стерлингов, которые сам Бэнкс передал кампании за выход Великобритании из ЕС.