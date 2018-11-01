Порошенко в ответ на российские санкции посоветовал «не бряцать оружием»

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«Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины», — сказал П. Порошенко на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по окончанию встречи в четверг в Киеве.

По его словам, российское решение о санкциях не было неожиданным.

За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается. Петр Порошенко президент Украины

Он выразил мнение, что введение санкций «является свидетельством неконструктивной позиции РФ», свидетельством того, что Москва не собирается имплементировать Минские соглашения, «не собираются снизить напряжение, не собираются забирать свои войска, и это очень печально».

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Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины, таким образом под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России».