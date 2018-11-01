Меркель выступила за продление антироссийских санкций

«Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продление этих санкций», — цитирует Меркель «Европейская правда».