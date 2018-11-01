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20:42 (мск), источник: RNS

Меркель выступила за продление антироссийских санкций

Германия выступает за продление санкций Евросоюза против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко в Киеве.

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Источник: Reuters

«Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продление этих санкций», — цитирует Меркель «Европейская правда».

Порошенко также прокомментировал введение Москвой санкций против украинских физических и юридических лиц, в которых увидел свидетельство того, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения.

В сентябре Совет ЕС продлил действие санкций в отношении 150 граждан России и 38 организаций до 15 марта следующего года. Ограничительные меры, в частности, были наложены на активы и передвижения вышеуказанных лиц по миру.

В прошлом месяце санкции ЕС поддержали Норвегия, Украина, Черногория и Албания.

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