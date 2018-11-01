Меркель выступила за продление антироссийских санкций
Германия выступает за продление санкций Евросоюза против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной
Германия выступает за продление санкций Евросоюза против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной
«Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет
Порошенко также прокомментировал введение Москвой санкций против украинских физических и юридических лиц, в которых увидел свидетельство того, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения.
В сентябре Совет ЕС продлил действие санкций в отношении 150 граждан России и 38 организаций до 15 марта следующего года. Ограничительные меры, в частности, были наложены на активы и передвижения вышеуказанных лиц по миру.
В прошлом месяце санкции ЕС поддержали Норвегия, Украина, Черногория и Албания.