Политическая аномалия: Пашинян не избран, но победил
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен. Пройдут новые выборы, чего и добивался сам Пашинян. Как ему удалось осуществить план по роспуску правительства?
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен. Пройдут новые выборы, чего и добивался сам Пашинян. Как ему удалось осуществить план по роспуску правительства?
Плану Никола Пашиняна подчинился весь парламент Армении, в том числе, Республиканская партия, до сих пор составляющая относительное большинство. Республиканцы просто не участвовали в обоих голосованиях по кандидатуре премьера, молчаливо согласившись с собственным роспуском. Пашинян не просто распустил парламент, по сути, ему помогли в этом его бывшие соперники. Такой вариант был абсолютно законным, говорит политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян:
Другого выхода распустить парламент не было. Это был единственный,
сколько-нибудьреалистичный метод. Господин Пашинян, действительно, хотел, чтобы все происходило согласно букве закона. Дальше парламент будет автоматически распущен, пройдут новые выборы.
Выборы состоятся 9 декабря, победу прочат партии Пашиняна «Гражданский договор». Впрочем, недавно, когда кандидат от партии проиграл на выборах мэра в одном из городов, Пашинян только похвалил жителей, добавив, что это «еще один шаг, подтверждающий верность ценностям «бархатной революции».
Что касается Республиканской партии, очевидно, что у нее мало шансов попасть в новый парламент, именно для этого все и устраивалось. Как в партии воспринимают происходящие события? На этот вопрос ответил журналист из Еревана Ашот Газазян:
Фракция Республиканской партии в парламенте с мая претерпела очень серьезные изменения: ушли не только некоторые члены партии, но и беспартийные депутаты, в принципе, они уже не представляли большинство. Естественно, республиканцам это не нравится, они порулили в этом парламенте только год, до 2022 года у них еще были полномочия, но под давлением народного движения и напора новых властей они были вынуждены пойти на этот шаг.
Важно для нас: Пашинян продолжает подчеркивать, что в отношениях с Россией «полное доверие», Ереван нацелен на их развитие. В соцсетях с нетерпением ждут новых выборов, как написал один из местных Telegram-каналов: «Прощай, республиканский парламент, мы по тебе скучать не будем».