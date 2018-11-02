Генпрокурор Украины рассказал об ответе на российские контрсанкции

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об ответе Киева на российские контрсанкции. На своей странице в Facebook глава надзорного ведомства сообщил об аресте судна под флагом Либерии, которое перевозило продукцию из России в Бельгию.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о специальных экономических мерах в отношении Украины в связи с ее недружественными действиями (в мае Киев расширил санкционный список в отношении России и продлил уже действовавшие ограничения. — Прим.). Российские контрсанкции затронули 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. В список, например, попал сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и два бывших премьер-министра страны Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Сообщалось также, что санкции затронут предприятие «Укрспирт». В Кремле заявили, что Москва отменит ограничительные меры при нормализации отношений.