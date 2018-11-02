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00:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Генпрокурор Украины рассказал об ответе на российские контрсанкции

Киев арестовал в порту Мариуполя судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об ответе Киева на российские контрсанкции. На своей странице в Facebook глава надзорного ведомства сообщил об аресте судна под флагом Либерии, которое перевозило продукцию из России в Бельгию.

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По информации Луценко, судно задержали в порту Мариуполя. Оно перевозило свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината.

Алчевский металлургический комбинат прекратил работу в феврале прошлого года из-за транспортной блокады со стороны Украины. Позднее предприятие перешло под внешнее управление самопровозглашенной Луганской народной республики. В декабре завод вновь стал работать.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о специальных экономических мерах в отношении Украины в связи с ее недружественными действиями (в мае Киев расширил санкционный список в отношении России и продлил уже действовавшие ограничения. — Прим.). Российские контрсанкции затронули 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. В список, например, попал сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и два бывших премьер-министра страны Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Сообщалось также, что санкции затронут предприятие «Укрспирт». В Кремле заявили, что Москва отменит ограничительные меры при нормализации отношений.

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