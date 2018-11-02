Генпрокурор Украины рассказал об ответе на российские контрсанкции
Киев арестовал в порту Мариуполя судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию.
Киев арестовал в порту Мариуполя судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об ответе Киева на российские контрсанкции. На своей странице в Facebook глава надзорного ведомства сообщил об аресте судна под флагом Либерии, которое перевозило продукцию из России в Бельгию.
По информации Луценко, судно задержали в порту Мариуполя. Оно перевозило свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината.
Алчевский металлургический комбинат прекратил работу в феврале прошлого года
В четверг
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