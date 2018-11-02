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07:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин выдал регионам рекомендации по увеличению доходов

Минфин опубликовал рекомендации органам власти и местного самоуправления субъектов России по увеличению доходной базы бюджетов.

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Рекомендации разрабатывались, в том числе, на основе десяти пилотных регионов России — Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской, Курганской областях, Дагестане, Мордовии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

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Для повышения доходов Минфин предлагает регионам активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов. Это позволит увеличить сборы по НДФЛ и страховым выплатам. Кроме того, ведомство советует чаще проводить рейды и активизировать работу по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты налога.

Минфин также предлагает активнее взимать налог с водных видов транспорта, повысить ставки транспортного налога и развивать системы платных парковок и платных автодорог. Наконец, регионам рекомендуется установить единые нормативы отчислений от налогов в местные бюджеты.

Ранее комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» по типу резервных или дорожных фондов.

По прогнозу Минэкономики, десять российских регионов в 2018 году обеспечат более половины суммарного объема валового регионального продукта (ВРП). Решающий вклад в ВРП внесут Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия.

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