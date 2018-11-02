Коломойский объяснил отсутствие своей фамилии в списке российских санкций
Украинский олигарх, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что его фамилия отсутствует в российском санкционном списке
Украинский олигарх, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что его фамилия отсутствует в российском санкционном списке
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины — ред.)», — цитирует Коломойского «РИА Новости».
По его мнению, над документом якобы работала целая редколлегия в лице Порошенко, первой замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, управляющего директора инвесткомпании ICU (связана с Порошенко) Макара Пасенюка, депутата Верховной рады и соратника главы государства Игоря Кононеко, а также лидера партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
1 ноября
Впервые Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. Тогда в черном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Последний раз ограничения вводились Киевом 27 сентября 2018 года против российских предприятий за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных республик Донбасса.
Отношения между Коломойским и Порошенко обострились в 2015 году, после отставки первого с должности губернатора Днепропетровской области Украины, этот пост он занимал чуть больше года. После этого предприниматель перешел в жесткую оппозицию по отношению к украинским властям.
В декабре 2016 года было принято решение о национализации Приватбанка, долей которого владел Коломойский. В сентябре 2017-го Печерский районный суд Киева арестовал активы бизнесмена — здание в Киеве, арендуемое телерадиокомпанией «Студия 1+1», самолет Boeing и здание завода «Биола» в Днепре (Днепропетровске). В число арестованного имущества был также включен зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области. Это было сделано в рамках расследования дела о хищениях из Приватбанка.