Коломойский объяснил отсутствие своей фамилии в списке российских санкций

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины — ред.)», — цитирует Коломойского «РИА Новости».

По его мнению, над документом якобы работала целая редколлегия в лице Порошенко, первой замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, управляющего директора инвесткомпании ICU (связана с Порошенко) Макара Пасенюка, депутата Верховной рады и соратника главы государства Игоря Кононеко, а также лидера партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Целью исключения его фамилии из списка, по мнению Коломойского, было желание Порошенко выставить его «агентом Кремля» перед американскими партнерами.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента Владимира Путина об ответных мерах на санкции Киева. Ограничения коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Меры предполагают блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Порошенко, комментируя введение санкций, заявил, что это «за небольшим исключением список очень достойных людей», а также приравнял включение в него к государственной награде.

Впервые Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. Тогда в черном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Последний раз ограничения вводились Киевом 27 сентября 2018 года против российских предприятий за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных республик Донбасса.

Отношения между Коломойским и Порошенко обострились в 2015 году, после отставки первого с должности губернатора Днепропетровской области Украины, этот пост он занимал чуть больше года. После этого предприниматель перешел в жесткую оппозицию по отношению к украинским властям.