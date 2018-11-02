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11:53 (мск), источник: Интерфакс

США вывели восемь стран из-под нефтяных санкций против Ирана

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана, сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации.

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Источник: AP 2018

Китай входит в эту группу, но переговоры с ним еще продолжаются. Остальные четыре государства не были названы.

Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал чиновник. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.

Ожидается, что госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщит об освобождениях от санкций в пятницу.

Ранее издание The Washington Free Beacon сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность смягчения вводимых против Ирана санкций. По данным издания, это вызвано давлением на США со стороны европейских союзников, которые рассчитывают вести бизнес с Ираном после того, как Штаты введут новые санкции в отношении Тегерана.

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The Washington Free Beacon писало, что помимо разрешения ряду стран продолжать закупать иранскую нефть, чиновники госдепа смогли убедить госсекретаря Майка Помпео в необходимости позволить Тегерану пользоваться SWIFT — международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей, которая критически важна для иранской экономики.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и назвал это соглашение худшим в истории США. Выход США из соглашения подразумевает восстановление санкций в отношении Ирана, часть из которых уже вступила в силу в августе. Новый пакет американских санкций с жесткими ограничениями для Ирана будет введен администрацией США 4 ноября.

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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

Вашингтон хочет смягчить санкции к Ирану
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