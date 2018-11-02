Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
Ученые проверили, спасет ли еда от рака
Почему выплаты на первенцев получает лишь половина нуждающихся
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
«Дела уж совсем плохи»: реакция на Украине на санкции России
Реакция Порошенко на санкции России к Украине
“Разом отняли все": Варлей попала в плохое положение - СМИ
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
14Умер Николай Караченцов
14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле отреагировали на «руку Киева» в санкциях против Украины

В Кремле с юмором отнеслись к заявлению украинского бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о роли Киева в введении санкций против украинских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова цитирует «Интерфакс» в пятницу, 2 ноября.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Песков также обратил внимание на то, что перечень физических лиц, в отношении которых применяются санкции, был составлен кабинетом министров, а не главой государства.

«Поэтому, естественно, эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров», — сказал он.

Накануне Коломойский в ответ на вопрос, почему его имени нет в санкционном списке Москвы, предположил, что документ редактировался в администрации президента Украины. По словам миллиардера, Петр Порошенко вычеркнул его имя из списка с целью показать американским партнерам, что он стал агентом Кремля.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, бизнесмены, чиновники.

Следите за развитием темы«Санкции России против Украины»
 Что станет с Россией после отказа от доллара
Изнасилована дочь начальника МВД
Воры, акробаты и силачи похитили 10 миллионов долларов
Ушел из жизни олимпийский чемпион Юрий Варданян
У берегов Японии бесследно исчез остров
Депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню
В новом году в России вырастут цены на интернет
Трамп назвал сроки полной выплаты госдолга США
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства К настоящему моменту все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей устанавливать этот знак
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики» станут обязательными с 2021 года?
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Самые жуткие здания мира (фото)
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь