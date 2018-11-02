В Кремле отреагировали на «руку Киева» в санкциях против Украины
В Кремле с юмором отнеслись к заявлению украинского бизнесмена и
В Кремле с юмором отнеслись к заявлению украинского бизнесмена и
Песков также обратил внимание на то, что перечень физических лиц, в отношении которых применяются санкции, был составлен кабинетом министров, а не главой государства.
«Поэтому, естественно, эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров», — сказал он.
Накануне Коломойский в ответ на вопрос, почему его имени нет в санкционном списке Москвы, предположил, что документ редактировался в администрации президента Украины. По словам миллиардера, Петр Порошенко вычеркнул его имя из списка с целью показать американским партнерам, что он стал агентом Кремля.
1 ноября
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