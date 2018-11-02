ЕР рассмотрит законопроект о «кибердружинах» для защиты детей от экстремизма в интернете

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«Ольга Васильева подняла очень важный вопрос — безопасности наших детей, в частности, от агрессии, которая обрушивается на них в киберпространстве, мы знаем, к каким, порой, трагическим случаям это приводит», — сказал Исаев журналистам.

По его словам, министр предложила фракции совместно работать над обеспечением этой безопасности.

Уже сегодня на координационном совете фракции по законодательству будет рассмотрена инициатива ряда коллег о создании кибердружины, то есть системы помощи правоохранительным органам, образовательным учреждениям в борьбе с такими злостными действиями в отношении несовершеннолетних в сети. Андрей Исаев первый замглавы фракции «Единая Россия»

Депутат также сообщил, что на следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект, который касается темы вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. «Некоторые уличные политики для поднятия собственного авторитета вовлекают детей, которые зачастую, не очень разбираясь ни в лозунгах, ни в требованиях, просто воспринимают это как некую веселую игру — “казаки-разбойники”, побегать от полиции», — заявил парламентарий.

По словам Исаева, депутаты в этой связи внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает административную ответственность — отдельным составом — за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и демонстрации.

В свою очередь, Васильева заявила, что ее ведомство готово работать с депутатами-авторами законопроектов — о «кибердружинах» и о поправках в КоАП о привлечении к ответственности за вовлечение в массовые акции несовершеннолетних.

«Мы будем обсуждать на экспертном совете, но то, что мы будем работать вместе с фракцией, это очевидно», — сказала Васильева журналистам, отвечая на вопрос, сформирована ли у Минпросвещения позиция по поводу этих двух инициатив.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие депутаты от фракции «Единая Россия».