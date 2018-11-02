Россия собралась дать Кубе кредит в размере 38 млн евро
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро. Делегация Гаваны по вопросам
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро. Делегация Гаваны по вопросам
«Работа (по кредиту — ИФ) идет. Никто никому не отказывал. Есть такая тема, есть такой кредит. Просто есть несогласованные части, которые будут досогласованы в ближайшее время, кубинцы намерены приехать сюда с профессиональной делегацией и во время поездки, я думаю, мы это соглашение подпишем», — сказал Сторчак журналистам.
Он добавил: «Кубинская делегация, которая будет заниматься вопросами расширения сотрудничества в сфере ВТС, намерена приехать через две недели. Сумма кредита 38 млн евро».
В пятницу в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем
В то же время
26 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере более $50 млн на приобретение российского вооружения.
На этой неделе в Гаване прошло заседание
При этом Борисов добавил, что «точки над “i” мы поставим во время визита (главы Кубы в Россию — ИФ)», поскольку кубинцы «не хотят приехать в Россию с пустыми руками».
По его словам, кубинская сторона подтвердила заинтересованность в крупных инфраструктурных контрактах, в частности, планируемой модернизации железных дорог Кубы. «Это важный и востребованный для них проект», — сказал Борисов.
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