Россия собралась дать Кубе кредит в размере 38 млн евро

Источник: РИА "Новости"

«Работа (по кредиту — ИФ) идет. Никто никому не отказывал. Есть такая тема, есть такой кредит. Просто есть несогласованные части, которые будут досогласованы в ближайшее время, кубинцы намерены приехать сюда с профессиональной делегацией и во время поездки, я думаю, мы это соглашение подпишем», — сказал Сторчак журналистам.

Он добавил: «Кубинская делегация, которая будет заниматься вопросами расширения сотрудничества в сфере ВТС, намерена приехать через две недели. Сумма кредита 38 млн евро».

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В пятницу в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем . Во время заявления для прессы лидеры РФ и Кубы не упомянули, обсуждалась ли тематика военно-технического сотрудничества на встрече.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что тема российско-кубинского военно-технического сотрудничества будет «активно фигурировать на повестке дня» переговоров двух лидеров. При этом он воздержался от комментариев в связи с сообщениями о том, что Россия может предоставить Кубе кредит на сумму порядка $50 млн для закупки российских вооружений. «Я не могу предоставить более детальную информацию, но тема ВТС будет на повестке дня», — сказал тогда Песков.

26 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере более $50 млн на приобретение российского вооружения.

«Эта сумма пойдет исключительно на ВТС. Помимо этого соглашения подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства», — сообщил изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

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На этой неделе в Гаване прошло заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Юрий Борисов. Общая сумма контрактов, подписанных по итогам визита Борисова на Кубу, превысила $260 млн. «Это модернизация трех энергоблоков — около $100 млн, это второй этап модернизации металлургического завода — около $60 млн, поставка вагонов — свыше $100 млн. Это серьезные контракты», — сказал вице-премьер журналистам в Гаване.

При этом Борисов добавил, что «точки над “i” мы поставим во время визита (главы Кубы в Россию — ИФ)», поскольку кубинцы «не хотят приехать в Россию с пустыми руками».

По его словам, кубинская сторона подтвердила заинтересованность в крупных инфраструктурных контрактах, в частности, планируемой модернизации железных дорог Кубы. «Это важный и востребованный для них проект», — сказал Борисов.

Диас-Канель Бермудес стал главой Кубы в апреле 2018 года, ранее он занимал должность первого зампреда Госсовета Кубы.

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