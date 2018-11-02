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17:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Константинополь заговорил о предоставлении автокефалии белорусской церкви

Вселенский (Константинопольский) патриархат в случае обращения белорусских православных может предоставить автокефалию и православной церкви в Белоруссии. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов.

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«На данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому вопрос [о предоставлении белорусской церкви автокефалии] не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассмотрен аналогично (украинскому)», — сказал он.

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Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ МП) вслед за Русской православной церковью (РПЦ) разорвала отношения с Константинополем из-за решений Вселенского патриархата о начале процесса предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

Существует и Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) — нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной церковью Белоруссии и белорусской диаспоры. C 1944 года она находится в эмиграции, ее главным храмом является Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. 14 сентября в комментарии «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода») первоиерарх БАПЦ Святослав Логин сообщил, что церковь также желает обрести автокефалию. «Наша цель — также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии», — подчеркнул он.

В октябре о потере Белорусской церкви РПЦ предупредил дьякон Андрей Кураев. По его словам, решение Вселенского патриархата об отмене патриаршего и синодального акта о передаче Киевской митрополии Москве от 1686 года возвращает ситупцтю в статус XVII века. «Это Беларуси касается тоже, потому что Киевская митрополия включала в себя все, вплоть до Смоленска, территории от Речи Посполитой», — уточнил Кураев.

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