Константинополь заговорил о предоставлении автокефалии белорусской церкви

«На данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому вопрос [о предоставлении белорусской церкви автокефалии] не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассмотрен аналогично (украинскому)», — сказал он.

Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ МП) вслед за Русской православной церковью (РПЦ) разорвала отношения с Константинополем из-за решений Вселенского патриархата о начале процесса предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

Существует и Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) — нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной церковью Белоруссии и белорусской диаспоры. C 1944 года она находится в эмиграции, ее главным храмом является Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. 14 сентября в комментарии «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода») первоиерарх БАПЦ Святослав Логин сообщил, что церковь также желает обрести автокефалию. «Наша цель — также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии», — подчеркнул он.