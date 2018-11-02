Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки России

Путин отметил, что «непонятно куда» из названия исчезло слово «разведывательное». «Надо бы восстановить», — сказал президент во время выступления перед сотрудниками службы по случаю наступающего 100-летия образования военной разведки в стране. Он также заметил, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки. По словам президента, так было всегда и везде на протяжении веков.