Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки России
Президент России Владимир Путин выступил с предложением вернуть российской военной разведке название «Главное разведывательное управление» (ГРУ). Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин выступил с предложением вернуть российской военной разведке название «Главное разведывательное управление» (ГРУ). Об этом сообщает «РИА Новости».
Путин отметил, что «непонятно куда» из названия исчезло слово «разведывательное». «Надо бы восстановить», — сказал президент во время выступления перед сотрудниками службы по случаю наступающего 100-летия образования военной разведки в стране. Он также заметил, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки. По словам президента, так было всегда и везде на протяжении веков.
Сейчас российская военная разведка называется Главное управление (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил. До 1992 г. она носила название ГРУ. Власти многих стран иногда продолжают называть российскую военную разведку «ГРУ». Например, в октябре Великобритания, Нидерланды и США обвинили именно сотрудников «ГРУ» в кибератаках.
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