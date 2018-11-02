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19:31 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал военного эксперта Владимира Неелова по подозрению в госизмене

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест российского военного эксперта Владимира Неелова, подозреваемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к следствию.

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«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО «Лефортово», — сказал собеседник агентства, не уточнив срок ареста.

Неелову инкриминируется совершение преступления по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Комментарием пресс-службы суда ТАСС пока не располагает.

Новость
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании

Собеседник агентства уточнил ТАСС, что речь идет о военном эксперте «Центра стратегической конъюнктуры» Владимире Неелове, известном своими комментариями о деятельности частных военных компаний.

Из открытых источников известно, что Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

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