Суд арестовал военного эксперта Владимира Неелова по подозрению в госизмене

«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО «Лефортово», — сказал собеседник агентства, не уточнив срок ареста.

Неелову инкриминируется совершение преступления по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Комментарием пресс-службы суда ТАСС пока не располагает.

Собеседник агентства уточнил ТАСС, что речь идет о военном эксперте «Центра стратегической конъюнктуры» Владимире Неелове, известном своими комментариями о деятельности частных военных компаний.

Из открытых источников известно, что Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.