Военный эксперт Неелов отверг обвинение в госизмене

«Я знаю, что изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене», — сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.

По его словам, Неелов был на два месяца арестован Лефортовским судом Москвы в конце октября. В настоящее время, он содержится в СИЗО «Лефортово».

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ РФ подозревает военного эксперта и автора многочисленных работ по армейской тематике Владимира Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф «секретно».

Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по статье 275 УК РФ (госизмена). Если его вина будет доказана, эксперту грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Неелов является экспертом «Центра стратегической конъюнктуры» и «Центра стратегических оценок и прогнозов». Он специализируется на изучении частных военных компаний и феномена «приватизации военной сферы», особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле.